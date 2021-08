https://cz.sputniknews.com/20210804/a-znovu-to-sexualni-obtezovani-biden-vyzval-guvernera-statu-new-york-aby-podal-demisi-15378258.html

A znovu to sexuální obtěžování. Biden vyzval guvernéra státu New York, aby podal demisi

A znovu to sexuální obtěžování. Biden vyzval guvernéra státu New York, aby podal demisi

Prezident USA Joe Biden prohlásil, že známý liberální politik a guvernér státu New York Andrew Cuomo musí podat demisi na pozadí obvinění ze sexuálního... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

„Myslím si, že musí podat demisi,“ řekl Biden, když odpovídal na otázku, jestli vyzývá Cuoma k odstoupení.Neodpověděl na otázku, jestli si myslí, že má Cuomo podstoupit impeachment, neodstoupí-li dobrovolně. „Musíme to dělat krok za krokem,“ řekl Biden.Se stejnou výzvou dříve vystoupili starosta New Yorku Bill de Blasio, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a předák demokratů v senátu Chuck Schumer.Jak dříve prohlásila prokurátorka státu Letitia Jamesová, vyšetřování ukázalo, že si Cuomo mnohokrát dovolil nepřípustné chování vůči ženám a obtěžoval je sexuálně. Podle jejích slov jde o 11 žen, které guvernér zatáhl do „nežádoucí aktivity“: polibků a objetí. Pracovnice obtěžování neohlásily kvůli obavám, řekla prokurátorka.Sám Cuomo kategoricky odmítá obvinění ze sexuálního obtěžování. „Chci, abyste věděli bezprostředně ode mne, že jsem nikdy na nikoho nesáhl nepatřičným způsobem a nikoho jsem neobtěžoval sexuálně. Je mi 63 let. Prožil jsem celý život na očích veřejnosti. Nejsem takový, a nikdy jsem takový nebyl,“ prohlásil v úterý Andrew Cuomo.Andrew Cuomo je americký politik, 56. guvernér státu New York, zastupuje Demokratickou stranu. Dříve zastával úřad ministra bytové výstavby a městského rozvoje USA, také byl generálním prokurátorem New Yorku.

Jan Macků S těmi nařčeními o sexuálním obtěžování by se mělo přestat. Používá se jen ve dvou případech. Když oneni "obtěžovatel" dostatečně zbohatl a daly by se z něj vyrazit nějaké, spíše značné peníze. Nebo je to nečestný způsob, jak se pokusti odstranit politického odpůrce. Obojí je přinejmenším nemravné a s obtěžováním to má pramálo společného. 0

