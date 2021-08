Burešová si pomalu, ale jistě, plní své sny. Jsme ti nejpyšnější fanoušci, vzkazují jí lidé

https://cz.sputniknews.com/20210804/buresova-si-pomalu-ale-jiste-plni-sve-sny-jsme-ti-nejpysnejsi-fanousci-vzkazuji-ji-lide-15384114.html

I přesto, že Evě před pár dny její tělo „vypovědělo“ službu kvůli přílišné přepracovanosti, vypadá to, že herečka nabrala již dost sil a energie a pokračuje dál. Má před sebou totiž jednu velkou věc.Pokračovala tím, že už hraje v seriálu, který ji i diváky baví, a zároveň v něm má skvělé kolegy a zázemí.Tentokrát se jí však plní další sen: „Tak dávám na vědomí, že včera jsem měla první natáčecí den filmu, ve kterém mám hlavní roli. Ty brďo mami, já budu v kině!“Z postu jde vidět, že Evu tato nabídka opravdu potěšila a vypadá to, že se ve filmu našla. A jaké jsou její další plány do budoucna? I to prozradila.Uživatelé byli z jejího úspěchu nadšení. V komentářích jí moc gratulovali a psali, že jí to opravdu přejí.Také další měli z Evy radost: „Je krásné sledovat Tvoji cestu, jak si plníš své sny, jak jsi šťastná a usměvavá. Film bude úžasný. Děkujeme, že jsi tu s námi, a že tu s tebou můžeme být. Jsme pyšní.“A ozvala se také herečka a zpěvačka Olga Lounová: „Gratuluji. A já se těším, že si zahraju opět po dlouhé době mrchu po Tvém boku.“Komentář také přišel od další kolegyně, herečky a zpěvačky Anny Julie Slováčkové „Supeeer.“ radovala se.A někteří dokonce podotýkali, že tím, co Eva napsala v závěru příspěvku, by to rozhodně nemělo končit.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

