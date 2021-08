https://cz.sputniknews.com/20210804/dalsi-rasismus-na-letne-spartane-krome-prohry-budou-cekat-na-vyrok-disciplinarky-15377760.html

Další rasismus na Letné. Sparťané kromě prohry budou čekat na výrok disciplinárky

Včera se na pražské Letné odehrálo první utkání 3. předkola Ligy mistrů, domácí Sparta přivítala Monako. Kromě porážky 0:2 budou sparťané pykat za rasismus... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak hodnotit samotný fotbalový zápas? Sparta s Monakem prohrála zaslouženě 2:0. Ačkoliv sparťané měli náznaky šancí, hráči Monaka je k ničemu vážnějšímu nepustili, sami naopak hrozili nejen z rychlých protiútoků.První gól Monako vstřelilo v 38. minutě po rohovém kopu Golovina, jehož centr našel Tchouaméniho, který prudkou hlavičkou otevřel skóre. Gól padl do branky pod domácím kotlem, proto se fanouškům nelíbila hráčova oslava gólu. „Odměnou“ bylo bučení z domácího kotle, hostující tým dokonce zvažoval odchod ze hřiště. V 69. minutě to bylo 0:2, kdy zvýšil neobsazený Volland.Rasistické projevy byly na Letné slyšet i po závěrečném hvizdu. Navíc to na sparťanském stadionu není letos poprvé, domácí disciplinární komise řeší rasistické projevy v zápase proti Olomouci.Kromě praktické ztráty šance na 130 milionů korun za postup do play off Ligy mistrů teď Sparta musí čekat na výrok disciplinární komise UEFA, které podobné problémy trestá nemilosrdně.Novinář Jiří Hošek se na Twitteru k rasistickému chování části fanoušků vyjádřil nemilosrdně. Rasistický výlev mu zkazil prožitek, na který se těšil po těžkém dni.Na tento komentář také reagoval Řeporyjec a slávista Pavel Novotný, který možná ironicky doufá v přísný trest.Následně zareagoval také poslanec Parlamentu České republiky Patrik Nacher, který pravděpodobně chování fanoušků schvaluje, protože by chtěl vidět reakci kotle Monaka, kdyby pod ním slavil sparťan.Sparta tak do Monaka na odvetný zápas nepojede pouze s domácí porážkou 0:2, která ji téměř bere šance na postup do další fáze kvalifikace Ligy mistrů, ale také s pořádnou ostudou. Disciplinárka UEFA nyní bude rozhodovat o výši trestu, kromě finančního postihu může jít také o uzavření části hlediště nebo celého stadionu.

