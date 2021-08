https://cz.sputniknews.com/20210804/italie-nezvlada-napor-migrantu-zada-eu-aby-otevrela-pristavy-dalsich-clenskych-statu--15388519.html

Itálie nezvládá nápor migrantů. Žádá EU, aby otevřela přístavy dalších členských států

Itálie nezvládá nápor migrantů. Žádá EU, aby otevřela přístavy dalších členských států

Stále rostoucí proudy migrantů unavených politickou a hospodářskou krizí v Tunisku vyplouvají na pašeráckých lodích z libyjských břehů a míří do Evropy. V... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová v telefonickém hovoru s evropskou komisařkou pro vnitřní záležitosti Ylvou Johanssonovou prohlásila, že „stávajícím migračním vlnám nemohou čelit pouze Itálie a další země, jejichž hranice jsou i vnější hranicí Evropské unie”. Po Johanssonové proto žádala aktivaci dočasného mechanismu, který by při dodržení pravidel proti šíření koronaviru umožňoval přijmout migranty z nevládních lodí i v dalších evropských zemích.Požadavek ministryně zaznívá poté, co tento týden musela čelit silné kritice ze strany vůdce krajně pravicové Ligy Mattea Salviniho, který ji obvinil z toho, že není schopna zastavit nelegální migraci do Itálie. Politik, jehož Liga patří k největším vládním stranám, vyzval ministryni, aby našla řešení do konce srpna. Jinak by podle něj premiér Mario Draghi měl zvážit, zda není vhodné ministryni vyměnit.„Pokud toho ministryně není schopna, ať z toho premiér vyvodí důsledky,“ prohlásil s tím, že pro Ligu je obtížné podporovat vládu, jejíž migrační politika „je děravá jako cedník“.Podle italského ministerstva vnitra letos připlulo přes Středozemní moře k italským břehům přibližně 30 000 migrantů. To je zhruba dvakrát více než ve stejném období loňského roku. Vzestup umožnilo lepší počasí, které v Severní Africe panuje od začátku května, a také příznivější epidemická situace.Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se ovšem také výrazně zvýšil počet migrantů, kteří letos ve Středozemním moři při cestě do Evropy zahynuli. Organizace letos zaznamenala přes 1100 úmrtí.Zesílení boje proti nezákonné imigraciVelká Británie a Francie se na konci minulého měsíce dohodly na zesílení boje proti nezákonné imigraci. Země tak podepsaly společnou dohodu, které předcházel růst počtu nebezpečných pokusů o překročení hranice mezi Francií a Británií.Dokument mj. předpokládá, že počet policistů, kteří hlídkují na francouzských plážích, bude zvýšen více než dvojnásobně, aby bylo zabráněno vyplutí člunů z francouzského pobřeží.Za podpory Velké Británie už Francie zdvojnásobila v minulém roce počet důstojníků na francouzských plážích, zdokonalila výměnu výzvědných údajů a získala pokrokovější technologie.Země se domluvily také na realizaci dlouhodobého plánu na vytváření „chytré hranice“ podél pobřeží a na zdokonalení existující technologie pozorování.Dohoda byla podepsána v souvislosti s projednáním v britském parlamentu nového plánu týkajícího se imigrace, který předložila ministryně vnitra. Předpokládá se, že návrh zákona o občanství a hranicích je zaměřen proti nedostatkům nynějšího britského systému poskytování azylu a proti zločinecké aktivitě, která stojí za nezákonnou migrací.

