https://cz.sputniknews.com/20210804/je-na-case-se-uskromnit-apeluje-poslankyne-top-09-vydava-se-koalice-spolu-zelenou-cestou-15387563.html

Je na čase se uskromnit, apeluje poslankyně TOP 09. Vydává se koalice Spolu zelenou cestou?

Je na čase se uskromnit, apeluje poslankyně TOP 09. Vydává se koalice Spolu zelenou cestou?

Klimatická agenda zasáhla i pravicové strany. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová oznámila, že pro boj se změnami klimatu je nutné „se uskromnit“. V opačném... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T19:21+0200

2021-08-04T19:21+0200

2021-08-04T19:21+0200

česko

top 09

klimatické změny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/15387735_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e98320d194f13c37b18002988e6a070b.jpg

Langšádlová reagovala na zprávu o tajícím ledu na východě pobřeží Grónska. Na konci července portál Seznam Zprávy upozornil, že za jediný den dánská autonomie ztratila 8,5 miliardy tun povrchové hmoty ledu a za tři dny celkem Grónsko přišlo o 18,4 miliardy tun. Podle poslankyně to jasně demonstruje hrozbu globálního oteplování.Změny klimatu podle ní dokládají i povodně a větrné smrště, které zasáhly Českou republiku či sousední Německo, i rozsáhlé požáry v Austrálii. „Někteří živočichové a rostliny nám vymírají téměř před očima,“ upozornila.Jednat je proto nutné již dnes, a to v zájmu našich dětí. Připustila, že to bude znamenat snížení naší spotřeby.Část diskutujících její nadšení z „uskromnění“ příliš nepřivítala. Podle mnohých to bude znamenat snížení životní úrovně.Další diskutující upozornili, že v „minulých staletích“, o kterých píše Langšádlová, grónské klima vypadalo zcela jinak. Bylo osídleno Vikingy, kteří se tam zabývali zemědělstvím.Připomeňme, že místopředseda Evropské komise Frans Timmermans na jednání v Praze rovněž vyslovil názor, že tornáda a další extrémní živly jsou důsledkem klimatických změn.Za zmínku stojí, že v koaliční ODS zní hlasy, které jsou vůči takzvané Zelené dohodě pro Evropu. Mezi hlavní oponenty se řadí europoslanci Jan Zahradil a Alexandr Vondra.Koalice Spolu ve svém programu píše, že Zelená dohoda je „pro nás hlavně příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života“.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

top 09, klimatické změny