https://cz.sputniknews.com/20210804/koten-demoblok-se-snazi-propirat-vyber-sefa-bis-pres-media-a-politizuje-zalezitost-15381568.html

Koten: Demoblok se snaží propírat výběr šéfa BIS přes média a politizuje záležitost

Koten: Demoblok se snaží propírat výběr šéfa BIS přes média a politizuje záležitost

Sněmovní výbor pro bezpečnost se sejde k výběru ředitele BIS. Jednání, o které požádal premiér Andrej Babiš, se uskuteční v pátek. Práci Michala Koudelky v... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T13:39+0200

2021-08-04T13:39+0200

2021-08-04T13:39+0200

názory

česká republika

bezpečnostní informační služba (bis)

čt

radek koten

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1198/52/11985221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14c807856207d255bb797eb18b8b70fd.jpg

Proč se dle Vás probírá rotace na pozici ředitele civilní kontrarozvědky veřejně? Kdy tajné služby přestaly být tajné…? Média přemýšlí, zda tento post bude či nebude přeobsazen a dělají z toho téma pro diváky/ čtenáře…Radek Koten: Nevnímám příznivě, že je tento úřad veřejně probírán. Pokud je tajná služba označena za tajnou, je ideální, pokud občan České republiky ani neví, kdo je ředitelem té které služby. Jakákoli medializace této věci může jen ohrozit partnerské vztahy se spřízněnými tajnými službami. Součinnost a spolupráce tajných služeb je důležitá v rámci sledování možných teroristických hrozeb. Demoblok z toho udělal politický problém, resp. z obsazení tohoto postu. Bohužel dochází k tomu, že postava ředitele tajné služby není pak tajná. Ani volba. Vše je medializováno. Z mého pohledu je to předvolební boj takzvaně liberálně-demokratických stran.Premiér i prezident si rozumí v klíčových věcech. Michal Koudelka má podporu od Babiše, nikoliv ale od Miloše Zemana, ten dokonce vyjadřoval nespokojenost s prací šéfa kontrarozvědky. Není premiér mezi dvěma krajnostmi? Musí vyhovět částečně opozici, má na sobě břemeno dotačních kauz, zároveň by měl jít naproti prezidentovi, aby získal bianko šek na sestavení vlády po volbách, v případě, že ANO bude stranou vítěznou. Může to být nějak takhle?Osobně si myslím, že naše bezpečnostní složky by neměly být řízeny lidmi, kteří jsou dosazováni jen na základě politických preferencí. Legitimním řešením je výběrové řízení na danou funkci, kdy vysoká odbornost a předpoklady pro výkon funkce musí být jediným parametrem. Myslím, že politizace celého problému, a veškerý mumraj vznikl tím, že se strany tzv. demobloku snaží problém propírat právě přes média, a politizují celou záležitost. Pro Výbor pro bezpečnost je důležité, že pan premiér navrhne nějaké kandidáty, vláda pak podle Zákona o tajných službách z roku 1994 musí navrhnout kandidáta právě jménem vlády. Předpokládám, že pan premiér nás s kandidaturou obeznámí s tím, že se již jedná o vládní návrh. Myslím, že pan premiér hledá řešení, které by vyhovovalo napříč politickým spektrem.Jak byste zhodnotil 5letou kariéru Michala Koudelky v úřadě? Jeho ředitelování?Pan ředitel Bezpečnostní informační služby byl jmenován na poslední chvíli ještě premiérem Bohuslavem Sobotkou a jeho vládou; angažmá v BIS spočívalo především v boji proti mezinárodnímu terorismu. Ve srovnání se západní Evropou u nás zatím naštěstí k útokům nedošlo; bylo to i díky včasným opatřením, jež měla povahu hlavně preventivní a odrazující. Proto působení stávajícího ředitele hodnotím v tomto ohledu kladně. Říkám to i navzdory tomu, že nás (SPD) bezpečnostní služby označovaly a nálepkovaly jako stranu „extrémních“ názorů, nechci moc přebírat jejich ještě ostřejší termín… Panem Hamáčkem je nám podsouvána předsudečná nenávist. Ministerstvo vnitra to dělá s ohledem na naše odmítavé stanovisko vůči přijímání migrantů. SPD v tom vidí snahu působit na voliče před blížícími se volbami. Myslím, že není relevantní důvod nás uvádět ve zprávách o extremismu. Je to čiré nálepkování poplatné zejména vedením ministerstva vnitra. Být tohle pravda, já sám bych přece nemohl dostat prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné. Vypadá to na zcela účelovou kontinuální kampaň proti SPD.Ředitel Koudelka se dostal na výsluní díky kauze Vrbětice. Jenže tam nelze říci, že by probíhalo nějaké kloudné vyšetřování, a už vůbec není žádné soudní jednání proti konkrétním osobám. Lze tedy vůbec hovořit o Koudelkově úspěchu? Není to předčasné? Pokud chtěla ČR zredukovat stavy ruské ambasády, musela vážně čekat, až ze skříně vypadne kostlivec v podobě silně kontroverzně vyhlížející kauzy s muničákem?Unikly tajné informace z vyšetřování do médií. Vyhlášení premiéra a ministra vnitra i jakákoli předčasná medializace způsobila, že zřejmě nebude možné kauzu úspěšně dořešit. Proto to celé působí dost nešťastně. Že by byl takový problém vše správně načasovat? Pokud by informace z vyšetřovacích spisů neunikaly, mohli jsme tu mít mezinárodní zatykač. Zatím jen posilují spekulace, a vše bohužel vyhlíží nedůvěryhodně. Bylo by fér mít dostatek důkazů a pachatele stíhat. Praxe je taková, že úniky informací dotažení mnoha kauz přímo brání. Je to tudíž špatný vzkaz. Vzniká pachuť toho, že vše by mohlo být jinak.Jak měla být kauza šetřena, medializována správně?Nejprve precizní došetření. Pak medializace. Předtím konkrétně obviněné osoby a mezinárodní zatykač. Pak bych to bral za hotovou věc. Teď můžeme jen spekulovat, dobré světlo to nevrhá. Mrzí mě to. Bývalý nejvyšší státní zástupce Zeman ani pan Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu občany příliš nepřesvědčili. Pouze to vzbuzuje více otázek, než odpovědí.Soud odsoudil k 21 letům vězení dobrovolníka, který bojoval na Donbasu po boku povstalců nebo jim tam spíše jen pomáhal. Stalo se to v neblokové zemi, s níž nejsme spojeni aliančními závazky. Co ale účast Čechů v cizineckých legiích nebo co odpovědnost našich vojáků ve vojenských misích působících na území cizích států, se kterými nemáme vyhlášené žádné války? Neskutečně bizarní, řekl bych. Jak to vidíte vy?Už jsem se k tomu vyjadřoval na webu ČT. Ptal jsem se legitimně, s odkazem na vojáky NATO, kteří bombardovali na sklonku milénia Jugoslávii s použitím zakázané munice s ochuzeným uranem, dokonce bez mandátu OSN. Vnímal jsem to jako intervenci vůči suverénnímu státu. Ptal jsem se, zda budou potrestáni i vojáci Aliance, kteří se podíleli na těchto akcích. Odpovědi na mou otázku se mi nedostalo. Pokud není stejný metr, jakým právem do cizích konfliktů zasahujeme?Jde-li o odsouzeného dobrovolníka původem z Běloruska – tento případ evokuje právě dvojí metr, to minimálně. A to nemluvím o Západem nastolených tzv. arabských jarech v různých zemích, kde to skončilo vládními převraty. Kdo za to nese odpovědnost? Byl někdo potrestán? Ono je to o to nebezpečnější, že po tom, co Západ odstranil původní režimy, na jejich místo nastoupil regulérní Islámský stát, který se zakládá na příslušnících militantního islámu… Islamisté a radikálové kradli ropu a přes třetí strany ji výhodně prodávali Západu.Rozvraty cizích zemí nejsou právě to, čeho by se měla účastnit ČR… Naše armáda má ústavně ukotvenou roli pro obranu ČR.Díky za rozhovor.

https://cz.sputniknews.com/20210803/zustane-koudelka-v-cele-bis-schneider-presluhujici-urednik-je-bezpecnosti-riziko-15371404.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, bezpečnostní informační služba (bis), čt, radek koten