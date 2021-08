https://cz.sputniknews.com/20210804/lekari-vysvetluji-ktere-plody-pomahaji-v-rekonvalescenci-organismu-po-koronaviru-15386505.html

Lékaři vysvětlují, které plody pomáhají v rekonvalescenci organismu po koronaviru

Rimma Mojsenková, kandidátka lékařských věd, terapeutka a odbornice na výživu prozradila, které potraviny pomohou v rekonvalescenci organismu po koronaviru. 04.08.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro Radio-1 lékařka uvedla, že organismus potřebuje po virové infekci vitamíny, které jsou obsaženy v bobulích.„Určitě potřebujeme antioxidanty, a to jak polyprenoly, tak polyfenoly, což jsou skvělé antioxidanty, které se nacházejí především v tmavých bobulích. Patří sem arónie (černý jeřáb), černý a červený rybíz, maliny a obecně celá paleta výrazných, barevných bobulí, které obsahují právě ty antioxidanty, které může člověk získat v plném rozsahu,“ řekla Mojsenková.Lékařka také upozornila na skutečnost, že tyto plodiny tak potřebné pro náš organismus můžeme najít na zahrádce u chaty.„V každém případě je nezbytné zlepšit fungování střev, a proto potřebujeme vlákninu ve formě různých bylinek, což může být zelenina, ale také třeba nať ze řepy. To bude velkým přínosem nejen k zajištění vlákniny, ale také vitaminu B9, kyseliny listové a dalších antioxidantů. To znamená všechny možné druhy zeleniny, ať už čerstvé nebo tepelně zpracované, zeleniny ze zahrádky,“ poradila.Odbornice na výživu vysvětlila, před jakými nemocemi nás chrání borůvkyOdbornice na výživu Světlana Fusová na svém Instagramu vyjmenovala užitečné vlastnosti borůvek.Uvedla, že díky vysokému obsahu křemíku borůvky posilují kosti, zlepšují pohyblivost kloubů, kvalitu pokožky, vlasů a nehtů. Borůvky také obsahují mnoho železa, jódu, manganu a antioxidantů. Tyto bobule navíc obsahují myrtillin, který snižuje hladinu cukru v krvi.„Konzumací čerstvých borůvek člověk asimiluje pouze část jejich prospěšných vlastností, protože pecičky se nám prakticky nepodaří strávit, ale přitom právě v nich se nachází mnoho cenných látek. Patří k nim takové důležité složky, jako jsou omega mastné kyseliny, polyfenoly, antioxidanty, pektiny a kyselina chlorogenová,“ řekla odbornice na výživu.

