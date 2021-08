https://cz.sputniknews.com/20210804/lekarka-prozradila-jake-bobulovite-plody-bychom-nemeli-jist-15370813.html

Lékařka prozradila, jaké bobulovité plody bychom neměli jíst

Dotyčná svůj názor vysvětlila tím, že během procesu zrání vstřebávají tyto plody aktivně všechno, co je v okolním prostředí. Proto je důležité jíst jenom ty, které byly vypěstovány v čisté půdě.Musíte být zvlášť opatrní, pokud tyto plody kupujete v nějakém nahodilém místě.„Můžete snadno dostat infekční nemoc nebo střevní infekci, pokud jste koupili něco na okraji silnice, neumyli to a snědli. Navíc, i když plody, které jste si koupili na okraji silnice, umyjete, stejně můžete dostat otravu těžkými kovy nebo nitráty. Nikdo přece neví, kde rostlo a jak bylo uchováváno to, co si kupujete na takových tržnicích,“ vysvětlila Irina Berežnaja.Dokonce i plody vypěstované na vaší vlastní chatě mohou být někdy nebezpečné, varovala lékařka.„Rostou-li keře s bobulemi podél plotu u silnice, po níž denně jezdí stovky aut, pak tyto bobule raději nejezte. Může se na nich usazovat cokoli ze vzduchu, a také půda může být prosycena olovem, solemi těžkých kovů a různými pryskyřicemi,“ podotkla Irina Berežnaja v rozhovoru pro Sputnik.To platí také pro zeleninu, ovoce a bobulovité plody vypěstované za nepříznivé ekologické situace. Nachází-li se nedaleko vaší chaty podnik, který znečišťuje ovzduší, může se něco dostat i do půdy, pokračovala lékařka. Když ale k podobnému znečištění nedochází, nemusíte se otravy obávat.Lékařka a dietoložka Marijat Muchinová již dříve v rozhovoru pro Sputnik promluvila o potravinách, které jdou nejlépe dohromady s bobulovitými plody.Tyto plody jsou vhodné jak k rychlému občerstvení, tak i pro haute cuisine. O tom, jak je můžeme nejlépe využít, promluvila doktorka lékařských věd, dietoložka.Nejlépe ale tyto plody fungují dohromady s tvarohem, podotýká dietoložka.„Spojení s tvarohem, kysaným mléčným výrobkem, napomáhá lepšímu trávení nejen bílkovin, ale i užitečných mikroelementů. Kromě toho to obsahuje mnoho tryptofanu a z této aminokyseliny se syntetizuje serotonin (tzv. „hormon štěstí“). Bobule obsahují také aromatické látky, éterické oleje, které značně zesilují aktivitu limbického systému, který reguluje naše emoce, a s ohledem na serotonin dochází k takovému, dá se říci, chuťovému orgasmu,“ řekla Muchinová.

