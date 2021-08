https://cz.sputniknews.com/20210804/lgbt-vandalove-v-bratislave-poskodili-kostely-a-avizuji-revoluci-slovensti-politici-uz-reaguji-15379108.html

LGBT vandalové v Bratislavě poškodili kostely a avizují revoluci. Slovenští politici už reagují

V Bratislavě řeší útok vandalů. Neznámí pachatelé v centru hlavního města Slovenska totiž posprejovali ultraliberální hesly uršulínský klášter, Kostel sv... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že na fasádách zmiňovaných kostelů se objevily skandální nápisy psané červenou barvou v anglickém jazyce. Omítky tak nyní hyzdí nápisy jako „Trans is beauty“, „Queer power“, „God is trans“ či „Queer revolution is coming“ (přichází queer revoluce).Nepříjemnou situaci a vandalský čin již nyní vyšetřuje slovenská policie. Městská policie Bratislava uvedla, že zaznamenala v okolí Primaciálního paláce (Kostelní ulice, Uršulínskáulice, stěna budovy magistrátu) nové grafity a situaci řeší ve spolupráci se státní policií.Bratislavská městská část Staré Město následně dodala, že budovy a památky ve správě městské části popsány nebyly.Staroměstská samospráva takové počínání samozřejmě odsuzuje. „Za žádných okolností nelze sympatizovat s ničením a devastací. Kromě toho, že posprejované objekty jsou vizuálním smogem, majitelům poškozených budov vznikají reálné škody a mají náklady s odstraňováním,“ podotkla městská část.Co na to tamní církve?Františkán Simeon Peter Brindzák nedokázalříci, zda jde jen o vandalismus, nebo o něco účelovějšího.Následně prozradil okolnosti, jak objevili vandalské dílo na objektu nejstaršího stojícího kostela v Bratislavě.„Ráno jsem dostal zprávu, že sestry uršulínky mají posprejovanou fasádu kláštera. Byl jsem podívat i náš objekt a spatřil jsem tento nápis. Nemile nás to překvapilo,“ přiblížil situaci.Františkáni zkoumali také svůj kamerový záznam, bohužel na něm ale nic neobjevili. Bratr Simeon zatím nedokázal odhadnout škodu, ale podle jeho slov jde zejména o morální škodu.Ředitel arcibiskupského úřadu v Bratislavě Tibor Hajdu tento čin považuje za politováníhodný.Reakce slovenských politikůNa incident začali postupně reagovat tamní politici, přičemž spousta z nich byla činem vandalů pobouřena. Například poslanec NR SR Martin Čepček uvedl, že „odsuzuje takové projevy“. Přidal se k němu i ministr práce, sociálních věcí a rodiny Milan Krajniak (Jsme rodina).Své stanovisko ke vzniklé situaci vydala i vicepremiérka, předsedkyně strany Za lidi Veronika Remišová.Remišová za stranu Za lidi pak dodala, že demokratická společnost uznává pluralitu názorů a svobodu náboženského vyznání.

slovensko

bratislava

slovensko, lgbt, vandalové, bratislava, kostel, budova, vandalství