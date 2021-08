https://cz.sputniknews.com/20210804/ministr-vojtech-zada-odborniky-o-vyjadreni-stanoviska-k-aplikaci-treti-davky-vakciny-15389317.html

Ministr Vojtěch žádá odborníky o vyjádření stanoviska k aplikaci třetí dávky vakcíny

„Klinická skupina se tématem bude zabývat příští týden a to na základě doporučení České vakcinologické společnosti,“ řekl pro iDNES.cz.Vojtěch rovněž dodal, že rozhodnutí ohledně aplikace třetí dávky vakcíny by mělo být přijato do konce srpna. Podle jeho slov se bude tímto tématem zabývat i odborná skupina MeSES.„Zatím jsme žádné stanovisko nevydali, čekáme na data, kterých stále není dostatek. Přeočkování by mělo být odborně podložené, nikoli politické rozhodnutí. Příští týden naše společnost žádné stanovisko vydávat nebude,“ sdělil v rozhovoru pro iDNES.cz předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.Z předběžných výsledků průzkumu, který uskutečnila společnost Podané ruce na více než 620 seniorech, vyplývá, že téměř 60 % seniorů již po šesti měsících, které uplynuly ode dne očkování, má velmi málo nebo dokonce vůbec žádné protilátky. Proto bude podle jejího názoru nutné co nejdříve provést přeočkování třetí dávkou a zintenzivnit testování zaměstnanců a klientů v sociálních službách.Ministr zdravotnictví před časem prohlásil, že přeočkování třetí dávkou se bude týkat v první řadě lidí se sníženou imunitou a po prodělaných transplantacích, kterých není tak mnoho. Izrael zahajuje očkování třetí dávkou vakcínyPočet seniorů, kteří se tak prakticky stanou opět neočkovanými, bude bohužel během příštích měsíců velmi rychle stoupat. Očkování bylo zahájeno koncem ledna a do půlky února obdrželo obě dávky vakcíny přibližně 163 tisíc lidí. To znamená, že v polovině srpna bude minimálně 100 tisíc lidí v rizikové věkové skupině nad 80 let opět bez protilátek.První zemí, která začala očkovat třetí dávkou vakcíny, a to od společností Pfizer a BioNTech, je Izrael. Nechat se přeočkovat budou moci lidé ve věku nad 60 let. Minulý čtvrtek to oznámil izraelský premiér Naftali Bennett. Jako první se nechá přeočkovat izraelský prezident Jicchak Herzog.

Teodor Vodbornik Vojtech muze vopichovat jak chce, vysledek bude vzdy mizerny nebot vopichy mohou fungovat jen nejakych 6 tydnu, protoze covid rychle mutuje, 4-krat rychleji nez virus chripky. A vakcina chripky ma ucinnost jen 1 sezonu (6 mesicu) a kazdy skolak umi spocitat, jak dlouho muze byt ucinny vopich (mRNA injekce neni vakcina, ale jen vopich). Treba ma Vojtech jen nedodelanou pomocnou skolu a neumi to spocitat (a jeho vjedci tak ne).

Seki18 Vojtěch je horší než třídní nepřítel. je horší než "šmejd" u dveří

