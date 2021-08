https://cz.sputniknews.com/20210804/musite-respektovat-slovensko-korcok-se-oboril-na-predni-madarske-politiky-kvuli-jejich-jednani-15386302.html

Musíte respektovat Slovensko! Korčok se obořil na přední maďarské politiky kvůli jejich jednání

Ministr zahraničí Slovenska Ivan Korčok otevřeně vyjádřil svou nespokojenost s tím, že si někteří vysoce postavení maďarští politici dovolují nepřijatelná... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Dnešní příspěvek slovenského ministra zahraničních věcí Ivana Korčoka jasně ukazuje, že není zcela spokojen s tím, jak se vyvíjejí vztahy mezi Bratislavou a Budapeští. Konkrétně se Korčokovi nelíbí jednání některých předních maďarských politiků, kteří se podle něj zbytečně pletou do citlivých historických témat. V souvislosti s tím slovenský ministr odsoudil aktivní účast předsedy maďarského parlamentu Lászloa Kövera na odhalení památníku vysídleným Maďarům v Šamoríně, které se konalo 2. srpna.Podobné kroky mohou uškodit bilaterálním vztahům, myslí si Korčok, a proto vyzývá maďarskou stranu k přehodnocení jejího chování.Dále Korčok uvádí, že je zklamán pravidelnými prohlášeními a poučováním ze strany Maďarska vůči Slovensku, které se týkají společné historie dvou národů. Podle jeho názoru mají obě strany především klást důraz na vývoj současných vztahů a na budoucí spolupráci.Nárůst nacionalismu na západním BalkáněMinulý měsíc ministr zahraničí SR Ivan Korčok vyjádřil znepokojení nad nárůstem nacionalismu na západním Balkáně, zejména v Černé Hoře, a nad pokusy o překreslení hranic v tomto regionu. Uvedl to poté, co se setkal s černohorským prezidentem Milem Djukanovičem, který byl na oficiální návštěvě Slovenska.Korčok uvedl, že jednoznačně podporují zachování územní celistvosti a suverenity zemí západního Balkánu. TASR o tom informoval odbor komunikace Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky.Podle slov ministerstva se rozhovor týkal především témat dalšího prohlubování slovensko-černohorských vztahů, včetně posilování ekonomického rozměru, integrace Černé Hory i dalších zemí západního Balkánu do EU, situace v regionu, ale hovořilo se také o boji proti pandemii covidu-19.

