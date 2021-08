Na východ republiky se opět ženou bouřky. Hladiny řek budou stoupat

https://cz.sputniknews.com/20210804/na-vychod-republiky-se-opet-zenou-bourky-hladiny-rek-budou-stoupat-15385917.html

Špatné počasí má východ republiky zasáhnout v noci na čtvrtek a vydatné deště budou trvat do pátečního rána. Varování platí pro Zlínský a Moravskoslezský kraj, města Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji a v Olomouckém kraji pro města Hranice, Jeseník, Šternberk, Šumperk a Zábřeh.Úhrny srážek podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) překročí za 24 hodin 50 milimetrů. Hladiny budou stoupat u řek odvodňujících zejména Jeseníky, Beskydy a Bílé Karpaty. Zvýšení hladiny lze očekávat i na menších vodních tocích. Voda může přitom téct i přes silnici. Meteorologové proto upozornili řidiče, aby jezdili velmi opatrně a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst.Lijáky ale některá území potrápily už v noci na středu. Hasiči na Vysočině měli kvůli špatnému počasí k úternímu ránu na kontě zhruba 30 výjezdů. Nejčastěji museli odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a garáží. Úhrn srážek na Vysočině za 24 hodin překročil 68 litrů na metr čtverečný. V silné bouřce na Jihlavsku napršelo až 70 mm srážek.Déšť bude podle předpovědi pokračovat až do konce týdne. V neděli by se měly objevit i vydatnější přeháňky i bouřky.Obnova po tornáduPřipomeňme, že jižní Morava se stále vzpamatovává z tornáda, které 24. června zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko. Do míst zasažených živlem stále putuje humanitární pomoc.Hodonínu způsobilo tornádo škodu za 100 milionů korun na městském majetku. Škody na domově seniorů S-centrum, který je v majetku kraje, přesáhly 470 milionů korun.Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu Nemovitosti pro podnikatele z tornádem zasažených oblastí. Žádosti začne přijímat 16. srpna a příjem bude pokračovat do konce roku. Žadatelé budou moci získat až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Zároveň pokračuje příjem žádostí v rámci programu Pomoc po tornádu. Resort na něj již proplatil 14,2 milionu korun na 36 žádostí. Další žádosti čekají vyřízení.Přímo na místě mezitím působí statici, projektanti i právníci, kteří lidem radí s výstavbou nových domů. Pomáhají lidem, kteří zcela přišli o střechu nad hlavou a stavbu nového domu budou provádět od nuly.

