https://cz.sputniknews.com/20210804/navrhy-komise-prohloubi-energetickou-chudobu-v-eu-varuje-konfederace-odborovych-svazu--15388161.html

Návrhy Komise prohloubí energetickou chudobu v EU, varuje konfederace odborových svazů

Návrhy Komise prohloubí energetickou chudobu v EU, varuje konfederace odborových svazů

Evropská konfederace odborových svazů (ETUC) prohlásila, že přijetí legislativních změn v oblasti snížení emise skleníkových plynů navrhovaných Evropskou... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T20:18+0200

2021-08-04T20:18+0200

2021-08-04T20:18+0200

evropská komise

energetická bezpečnost

klimatické změny

svět

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/174/97/1749731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_9a2e3628d8bf4bae5b6f7efdab4ceb0d.jpg

K novým klimatickým plánům Evropské komise, zaměřeným na snížení znečištění ovzduší do roku 2030, se kromě evropských ministrů životního prostředí vyjádřily skepticky i odborové svazy. Největší obavy mají zejména z vytvoření druhého systému na obchodování s emisními povolenkami, do kterého mají spadat sektory silniční dopravy a vytápění.„Zvýšení nákladů u benzínových pump o 5 EUR a o 35-40 EUR/měsíc na účtech za energie se negativně projeví v rozpočtu pracovníků,“ domnívá se Ludovic Voet, tajemník ETUC, s tím, že obnovitelné alternativy nejsou v současnosti pro domácnosti dostupné.Stejného názoru se po prozkoumání legislativních návrhů EK drží i Silke Ernstová, šéfka vlivného německého kovodělného odborového svazu IG Metall.Pokud budou návrhy Komise přijaty, zvýší se podle dat ETUC roční náklady průměrné domácnosti o 373 EUR na dopravu a o 429 EUR na vytápění, a to při ceně emisní povolenky na úrovni 170 EUR/t CO₂.Komise se inspirovala zejména německým systémem, který zpoplatňuje sektory silniční dopravy a domovního vytápění. Od počátku letošního roku je cena za vypuštěnou tunu CO₂ nastavena na 25 EUR, ale do roku 2025 se bude postupně navyšovat, a bude činit 55 EUR/t CO₂. Posléze mají povolenky zdražit.Energetická chudoba v EUEnergetickou chudobou, kdy si domácnost např. nemůže pohodlně vytápět svůj příbytek, je postiženo minimálně 50 milionů obyvatel Evropské unie. Nejhorší situace je v Bulharsku, kde dle europoslankyně Jutty Paulusové má problémy platit účty za energie okolo 30 % obyvatel.Paulusová pak uvedla, že sdílí obavy ohledně návrhu Komise, a to vzhledem k rozdílné kupní síle obyvatel jednotlivých států, přičemž změny by zasáhly stejně celý blok.EK a rok 2035Evropská komise představila plán, podle něhož chce automobilkám od roku 2035 zakázat, aby nové automobily generovaly emise oxidu uhličitého. Počítá se s výraznou podporou elektromobilů a budováním infrastruktury pro jejich obsluhu, včetně dobíjecích stanic.Balíček Evropské komise nese název Fit for 55. Upravuje již existující legislativu, ale přináší i nové návrhy zákonů, aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů do roku 2030. Podle plánů by se mělo k roku 2030 snížit znečištění ovzduší o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Do poloviny století pak chce Evropská unie odstranit generátory emisí skleníkových plynů.Návrhy Evropské komise také počítají s tím, že prostřednictvím povolenek se bude platit i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov.Frans Timmermans, místopředseda EK pro klimatickou politiku, uvedl, že pro zmírnění dopadů na ekonomicky slabší skupinu obyvatel bude vytvořen sociálně-klimatický fond. Do něj má putovat čtvrtina odhadovaného příjmu z druhého systému na obchodování s emisními povolenkami, který má být zaveden od roku 2026. Fond má mít mimo jiné za úkol i to, aby umožnil domácnostem investovat do energeticky méně náročných domácností.

https://cz.sputniknews.com/20210727/green-deal-zlikviduje-euroatlantickou-civilizaci-tvrdi-ekonom-15286846.html

Červenáček Zlatý komunisti. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská komise, energetická bezpečnost, klimatické změny