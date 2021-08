https://cz.sputniknews.com/20210804/nekolik-pohlavi-svet-je-nemocnej-video-s-bohdalovou-rozpalilo-internet-a-dokonce-i-babise--15379453.html

„Několik pohlaví? Svět je nemocnej.“ Video s Bohdalovou rozpálilo internet. A dokonce i Babiše

„Několik pohlaví? Svět je nemocnej.“ Video s Bohdalovou rozpálilo internet. A dokonce i Babiše

Téma sexuálních menšin v době konání festivalu Prague Pride aktivně poutá pozornost různé veřejnosti, vzhledem k čemuž se po internetu začalo šířit video... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T12:16+0200

2021-08-04T12:16+0200

2021-08-04T12:16+0200

česko

česká republika

andrej babiš

lgbt

pohlaví

společnost

diskuze

prague pride

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/14361338_0:376:1610:1282_1920x0_80_0_0_104094b7dd7f8daaffb7bfe02bc1538e.jpg

V rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým herečka jasně uvedla, že kategoricky neuznává existenci mnoha pohlaví a považuje jejich aktivní propagaci za odchýlení společnosti od zdravého způsobu uvažování.Herečka neuznává, že tento jiný pohled na svět má právo na existenci. „Nemaj, protože to hlásaj. Ať si to myslí pro sebe, ale ať to nevykřikujou, tyhle pitomosti. Nemaj co dělat. Daří se jim moc dobře, za nic,“ tvrdila herečka.„Trošku magor, trošku blbci,“ klepala si pak Bohdalová na čelo nad zmíněnými. „Tak mně ukažte ty pohlaví,“ vyzývala Strakatého a zasmála se, když si uvědomila, že by to mohlo znamenat i něco jiného a dodala „to nemyslím to vaše“.Bohdalová si rezolutně stála za tím, že současné společenské představy o sexualitě by se měly změnit.Video ve zkrácené verze doputovalo přes internet až k premiérovi Andreji Babišovi, který ho sdílel a doporučoval na svém profilu se slovy: „Došlo mi WhatsAppem. To musíte vidět. Jiřinku mám rád.“Prague Pride 2021Ve dnech 2. až 8. srpna 2021 se v Praze koná jedenáctý ročník známého festivalu Prague Pride, který je letos zaměřen na téma coming out. V podstatě jde o odhalení menšinové orientace svým blízkým, případně veřejnosti.Letos má festival podporu u současného magistrátu primátora Zdeňka Hřiba, a to nejen finanční, ale i tu ideologickou. Nad Prahou tak již místy vlají duhové vlajky. Pokud jde o finance, Hřib uvedl, že doprovodné akce festivalu obdrží 650 000 Kč. A i když se schválení dotace neobešlo bez komplikací, nakonec byly peníze festivalu „přiklepnuty“.Letošní novinkou festivalu se stal program pro děti. V úterý 3. srpna tak v Pride Housu v Kasárnách Karlín proběhlo dětské odpoledne. V jeho rámci ti nejmenší mohli například malovat v Duhové dílně, dalším zúčastněným byly předčítány pohádky, a romský spolek Ara Art jim zahrál představení. Mělo jít o interaktivní hudební pohádku, jejíž součástí se diváci mohli přímo stát. Za zmínku ale také stojí cirkusový workshop pro děti, který v nich měl probudit dřímající cirkusový talent. To vše podle pořadatelů probíhá za přísného dodržování hygienických opatření, a to kvůli epidemii covidu-19.

https://cz.sputniknews.com/20210802/chceme-manzelstvi-pro-vsechny-ale-radeji-nekdy-priste-proc-progresivni-zakon-neuspel-ve-snemovne--15360776.html

Červenáček Hodně vyléčit svět. Od původců NWO - židů Chazarsionistů. Bude to oříšek. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, lgbt, pohlaví, společnost, diskuze, prague pride, zdeněk hřib