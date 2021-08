https://cz.sputniknews.com/20210804/neuveritelne-zabery-kocka-vasja-bojovala-s-divokym-medvedem-a-zapas-se-dostal-na-video-15380925.html

Neuvěřitelné záběry: Kočka Vasja bojovala s divokým medvědem a „zápas“ se dostal na video

Neuvěřitelné záběry: Kočka Vasja bojovala s divokým medvědem a „zápas“ se dostal na video

Černá kočka domácí jménem Vasja se v Jakutsku utkala s divokým medvědem. I když by to málokdo čekal, kočka zahnala šelmu z tábora, který její majitelé... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T16:29+0200

2021-08-04T16:29+0200

2021-08-04T16:29+0200

video

medvěd

boj

kočka

domácí zvíře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/591/53/5915356_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_217e899ce784a535230c9d57ce23454f.jpg

S domácími mazlíčky může být někdy opravdu legrace, a to nehledě na závažnost situace. Dokazuje to i tento případ. Na pořízených záběrech je vidět, jak se medvěd hnědý přiblížil k místu, kde tábořili lidé. Zvíře pravděpodobně přilákala vůně jídla připravovaného na ohni. Šelma se však nedokázala dostat ani k jídlu, ani k lidem – do cesty se jí totiž postavila odvážná domácí kočka Vasja.Navzdory tomu, že nepřítel byl několikrát větší než sama kočka, Vasja se medvěda nezalekla. Mnozí by možná čekali, že se kočka naježí, začne prskat a uteče, což se ale nestalo. Domácí mazlíček totiž rozzlobeně zasyčel na medvěda.Rus se pokusil svého domácího mazlíčka přivolat, ale ten byl velmi vytrvalý a nehnul se z místa.I medvěd ale hned nevzal nohy na ramena. Několikrát mával tlapou na nepřítele a výhružně se postavil na zadní nohy. Nakonec se ale rozhodl, že se do boje se statečnou kočkou nepustí, a vydal se zpět do lesa.Majitel domácího mazlíčka obdivoval za jeho odvahu a pochválil ho. Také mu slíbil, že mu dá za odměnu ten „největší kus masa“.Není to však první případ, kdy mazlíček urputně chránil svého majitele. Připomeňme, že v kanadském městě Toronto nedávno pes zachránil svou desetiletou majitelku před rozzuřeným kojotem. Domácí zvíře boj sice přežilo, ale utrpělo velké množství zranění.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medvěd, boj, kočka, domácí zvíře