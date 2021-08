https://cz.sputniknews.com/20210804/ni-popsal-trest-pro-ukrajinu-po-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-15381366.html

NI popsal „trest“ pro Ukrajinu po spuštění plynovodu Nord Stream 2

NI popsal „trest“ pro Ukrajinu po spuštění plynovodu Nord Stream 2

04.08.2021

Podle jeho názoru díky tomuto projektu Moskvy zůstává Evropa značně závislou na plynu z Ruska, které je pro ni klíčovým dodavatelem modrého paliva. Jak však předpokládá odborník, nový plynovod ohrožuje také hospodářskou, energetickou a národní bezpečnost střední a východní Evropy, mj. Ukrajiny a Polska.Autor článku rovněž podotkl, že podle jeho názoru v souvislosti s budoucím značným snížením tranzitu ruského plynu může Kyjev nejen utrpět hospodářské ztráty, ale také přijít o přístup k životně důležitému zdroji energie.Nord Stream 2 je skoro dostavěný plynovod z Ruska do Německa o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Proti němu aktivně vystupují USA, které mají zájem na prosazování svého LNG v zemích EU, a také Ukrajina a Polsko, které označují tento projekt za politický. Washington už čtyřikrát zaváděl sankce ve snaze zabránit jeho realizaci, výstavba se ale dostala do finálového stádia a má být ukončena do konce léta.Berlín a Washington zveřejnily dříve společné prohlášení, v němž se podotýká, že pro realizaci projektu je nutné zajistit pokračování tranzitu plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Německo se také zavázalo, že bude usilovat o sankce proti Rusku v případě, „když bude Kreml používat energetický export jako zbraň“.Moskva nejednou vyzvala k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a upozornila na skutečnost, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro Evropskou unii.

VB158 co je to za odborníka ze zvláštní školy eu je závislá na ruskem plynu odjakživa a nikdo nebyl ponižován vydírán či jinak znevýhodňován 2

josefnovak_36 nepsal ten článek Simo? Jedna blbost za druhou. Jestli někdo bude blokovat východní Evropu, tak to budou Poláci. A Ukrajina jim bude platit za tranzit. Mají se na co fašisti těšit. 0

