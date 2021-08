https://cz.sputniknews.com/20210804/ockovani-deti-bude-dostupne-v-ordinacich-pediatru-jiz-od-pristiho-tydne-15376904.html

Očkování dětí bude dostupné v ordinacích pediatrů již od příštího týdne

Podávání očkovací látky proti koronaviru dětem nad dvanáct let bude probíhat přímo u dětských lékařů, a to již od příštího pondělí. Informoval o tom český... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

V současné době očkování dětí probíhá ve velkých centrech, brzy ale děti nad dvanáct let budou mít možnost dostat očkovací látku přímo u pediatra. Podle slov ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha očkování v ordinacích dětských lékařů má začít již od příštího pondělí.Někteří odborníci se však obávají, že očkování dětí bude pomalejší, než by to mohlo být. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová například vyjádřila své politování nad tím, že očkování v ordinacích nezačalo ještě dřív.Ministr školství Robert Plaga vyzývá zdravotnický resort k tomu, aby zvýšil úsilí ohledně očkování dětí, protože se blíží zahájení školního roku.Třetí dávky vakcíny pro rizikové skupinyDříve český epidemiolog Roman Prymula ve svém komentáři pro česká média naznačil, že imunokompromitovaní lidé mohou mít na podzim nárok na třetí dávku vakcíny, a to kvůli tomu, že patří do tzv. ohrožené skupiny občanů, kteří mají nižší ochranu proti covidu-19.Kromě lidí se sníženou imunitou by nárok na třetí dávku očkovací látky mohli mít i starší lidé. Podle Prymuly se taková varianta nyní zvažuje, nicméně je potřeba počkat na další statistická data, a to zejména z evropských zemí. Český epidemiolog se ale zmínil i o příkladu Izraele, kde byl zaznamenán pokles účinnosti očkování po uplynutí několika měsíců.

