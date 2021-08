https://cz.sputniknews.com/20210804/pachatel-vyhrozuje-odpalit-granat-na-ukrajinskem-uradu-vlady-15377406.html

„Živý odsud neodejdu!“ Muž s granátem vtrhl do ukrajinského úřadu vlády

„Živý odsud neodejdu!“ Muž s granátem vtrhl do ukrajinského úřadu vlády

O události informovala televize Ukrajina 24. Na místo dorazila policie a speciální jednotka. S mužem, který měl v ruce odjištěný ruční granát, vyjednávala... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T09:46+0200

2021-08-04T09:46+0200

2021-08-04T11:17+0200

ukrajina

svět

kyjev

vláda

granát

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/767/40/7674031_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_930d2042597e6db1b4c425f48764571d.jpg

Zatím neidentifikovaný muž vešel do budovy, kde zasedá ukrajinská vláda, a vyhrožuje odpálením granátu.Média získala první záběry z místa incidentu. Ve dveřích na úřad vlád stojí člověk v džínách a tričku a v ruce má, jak tvrdí, ruční granát. S ním mluví další muž, který se ho snaží uklidnit. Nehledě na výhružky pachatele šlo několik lidí kolem něj do dveří do budovy úřadu vlády. Na záběrech pachatel prosí ženu, aby do budovy nevstupovala, ale marně. Ta se mu vyhnula a zašla dovnitř.Ochrance v budově nařizuje, aby nevytahovala zbraň, jinak odpálí granát, který má již odjištěný. Tvrdí o sobě, že je ženista. Média uvedla, že se jedná o Volodymyra Prochniče, který bydlí ve městě Irpiň, které leží poblíž Kyjeva. Ukrajinská média s odkazem na ministerstvo vnitra tvrdí, že muž bojoval na Donbase v praporu Ajdar, kde byl dvakrát zraněn. Utrpěl i traumatické zranění mozku.Prapor Ajdar byl vytvořen v květnu 2014 dobrovolníky z krajně pravicového uskupení Pravý sektor*, jenž se podílel na svržení prezidenta Viktora Janukovyče během revoluce na Majdanu. Zatím není známo, zda pachatel ohlásil nějaké požadavky.Na místo se vydala policie. Strážci zákona uzavřeli okolí před budovou vlády. Ukrajinská zásahová jednotka se připravila vtrhnout do budovy úřadu vlády. Tvrdí to poslanec Oleksej Hončarenko.Prozatím policie s pachatelem vyjednává. Později se policistům podařilo muže zadržet, uvedla ukrajinská média.Zadrženému muži hrozí 15 let za mřížemi. Podle Klymenka pachatel měl u sebe skutečný ruční granát.*Extrémistická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210803/ukrajina-uvedla-hlavni-duvod-neuspechu-boje-proti-plynovodu-nord-stream-2-15363251.html

Vymyslený Janko Hraško Keby sa to stalo v Bielorusku alebo Rusku tak korporátni fašisti aj s ich médiami zažijú kolektívny orgazmus. 7

jjjarda Z toho je patrné, že lidé už mají plné zuby, Ukrajinské vlády, jak to vede. 6

7

ukrajina

kyjev

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, kyjev, vláda, granát