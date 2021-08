https://cz.sputniknews.com/20210804/policie-na-slovensku-obvinila-oligarchu-miroslava-vyboha-v-akci-mytnik-naka-zadrzela-i-dalsi-osoby-15384857.html

Policie na Slovensku obvinila oligarchu Miroslava Výboha v akci Mýtnik, NAKA zadržela i další osoby

Kauza Mýtník má pokračování. NAKA zadržela a obvinila další osoby, mezi nimi podnikatele Miroslava Výboha, který je označován za blízkého člověka strany Směr a... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Informace potvrdila mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová. Mezi obviněnými je i bývalá šéfka Finanční správy Lenka Wittenbergerová, kterou zadrželi, a bývalý státní tajemník Radko Kuruc.Miroslav Výboh, který patří mezi obviněné, v současné době pobývá v zahraničí, je honorárním konzulem Monaka.Korupční kauza Mýtnik, v níž NAKA zasahovala už dvakrát, se týká utajovaných smluv na Finanční správě SR za několik desítek milionů eur. V kauze jde především o trestný čin machinace při veřejných zakázkách a veřejné dražbě, který je současně posouzen jako závažný zločin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týká IT smluv, které uzavírala Finanční zpráva SR v roce 2013 až 2018.Mezi obviněnými v kauze v současnosti figuruje i podnikatel Jozef Brhel, bývalý ředitel Finanční správy František Imrecze či IT podnikatel Michal Suchoba. Právě Imrecze začal spolupracovat s policií a ve své výpovědi zmínil Výboha, ale i bývalého premiéra Petera Pellegriniho. Ten měl podle Imreczeho vzít úplatek 150 tisíc eur, expremiér to popírá.Peníze od VýbohaImrecze ve své výpovědi popisuje, jak řešili zakázky přes Michala Suchobu a Miroslava Výboha, popisuje i setkání s expremiérem Peterem Pellegrinim na večeři, na níž probírali i legislativní změnu. Ten byl součástí akčního plánu proti daňovým podvodům.„Na této večeři mě Peter Pellegrini informoval, že splnit legislativní změnu včas, bude náročné a bude to vyžadovat velkou politickou podporu. Rovněž se mě zeptal, jestli je Michal Suchoba ochoten finančně podpořit, aby se tato legislativní změna zrealizovala, tedy měl na mysli provizi za to, že bude tato legislativní změna zrealizována,“ vypověděl Imrecze s tím, že později si měl Peter Pellegrini vyžádat provizi 150 tisíc eur, ale na večeři částku nevzpomínal.Reakce Pellegriniho na obviněníPellegrini daná tvrzení razantně odmítá a tvrdí, že za kauzou stojí ministr financí Igor Matovič se svojí snahou zničit nejsilnější opoziční stranu.Výpověď bývalého šéfa finanční správy Františka Imreczeho vnímá jako nástroj politického boje. Pellegrini dále uvedl, že je připraven spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.Zajímalo by ho, jak je možné, že mohlo dojít k úniku z výpovědí a jejich následnému citování v médiích, přičemž nikoho nezajímá, že něco z toho může být lež. Pellegrini netuší, proč bývalý šéf finanční správy takto vypovídal, ale věří, že se jednou dozvíme, kdo ho na to navedl.Pellegrini míní, že za celým případem by mohl stát Igor Matovič, který se vyžívá v podobných aktivitách podlého a pomstychtivého charakteru. Poukázal přitom na jeho schůzky s několika takzvanými kajícníky. Podle něj nelze také zapomínat na zprávu Slovenské informační služby, ze které vyplívá, že dochází k manipulování vyšetřovacími kauzami.

