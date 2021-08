Slovenská policie zadržela na hranici s Ukrajinou sedm cizinců

https://cz.sputniknews.com/20210804/slovenska-policie-zadrzela-na-hranici-s-ukrajinou-sedm-cizincu-15388753.html

Slovenská pohraniční policie zadržela minulý týden na hranici s Ukrajinou sedm nelegálních migrantů: dva Moldavany, dva Uzbeky a tři občany Alžíru. Moldavané... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Bezpečnostní kamery monitorující slovensko-ukrajinskou hranici v pátek 30. července dopoledne zaznamenaly dva Moldavany, které policejní hlídka následně zkontrolovala. Cizinci však u sebe neměli doklady, a proto byli předvedeni na policejní oddělení, kde byli za přítomnosti tlumočníka vyslechnuti.Následující den si občany Moldavska převzali k dalším úkonům pracovníci azylového oddělení ve městě Humenné.Tři Alžířany, rovněž bez osobních dokladů, zadržela hlídka pohraniční policie v pátek večer v lese v okrese Sobrance. Stejně dopadli i chlapci z Uzbekistánu, kteří se vydali na cestu rovněž bez osobních dokladů, a pohraniční policie je zadržela v neděli ráno v okrese Snina. Všichni skončili na policejním oddělení, kde byli vyslechnuti, a to rovněž za přítomnosti tlumočníka.„Policisté předali cizincům rozhodnutí o správním vyhoštění s uložením zákazu vstupu na území SR a ostatních členských států EU na dobu tří let,“ sdělila policejní mluvčí Agnesa Kopernická a dodala, že v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Ukrajiny o zpětném přebírání osob předala slovenská pohraniční policie v úterý 3. srpna všech pět cizinců příslušníkům Státní pohraniční služby Ukrajiny.V Litvě za jediný den zadrželi rekordní počet nelegálních migrantů z BěloruskaV Litvě za první den srpna zadrželi rekordní počet nelegálních migrantů z Běloruska od začátku roku, hranici nelegálně překročilo 287 osob. Sputniku to uvedlo tiskové oddělení statistického úřadu.V Litvě za den zadrželi 287 nelegálních migrantů. Jak uvádí statistický úřad, je to největší počet zadržených na hranicích za jediný den od začátku roku. Předchozí rekord byl stanoven 28. července, kdy bylo v Litvě zadrženo 171 osob.Od začátku roku se do republiky snažilo dostat 3 832 nelegálních migrantů, což je 47krát více než v loňském roce.Litva v poslední době informuje o růstu počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Úřady 2. července vyhlásily mimořádnou situaci v souvislosti s návalem nelegálních migrantů. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko zase prohlásil, že země nebude nadále zadržovat nelegální migranty, protože kvůli sankcím Západu na to Minsk nemá „ani peníze, ani síly“.

