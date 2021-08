https://cz.sputniknews.com/20210804/srazka-dvou-vlaku-na-domazlicku-na-miste-je-az-padesat-zranenych-15376598.html

Srážka dvou vlaků na Domažlicku: Až padesát zraněných, dva mrtví. Situace je vážná, píše Havlíček

Srážka dvou vlaků na Domažlicku: Až padesát zraněných, dva mrtví. Situace je vážná, píše Havlíček

Ve středu ráno došlo k vážné nehodě na Domažlicku. Srazily se tam totiž dva vlaky a na místě má být až padesát zraněných a dva mrtví. V současné chvíli zde... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T09:03+0200

2021-08-04T09:03+0200

2021-08-04T09:32+0200

česko

vlak

srážka

nehoda

oběti

dopravní nehoda

zranění

vlaková nehoda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/12465523_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_fbe644433c63bf728e65d30cde2855e7.jpg

Uvádí se, že k incidentu došlo kolem osmé hodiny ranní, a to mezi stanicemi Domažlice a Blížejov u stanice Milavče. Takové informace vyplývají z webu Českých drah.První informace, které poskytla policie, hovoří o tom, že se měl srazit rychlík s osobním vlakem. Konkrétně se měl střetnout Ex 351 Západní expres, mířící z Mnichova do Prahy, s osobním vlakem RegioShark, který jel z Plzně do Domažlic. Trať číslo 180 bude celý den uzavřena.Na místě je velké množství zraněných, ČTK hovoří až o pět desítkách lidí. Informace se ale trošku liší. iRozhlas.cz s odvoláním na slova mluvčí zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Márie Svobodové uvádí, že jsou na místě dva mrtví, sedm lidí je v kritickém stavu a 31 je ošetřených.Na místě nehody aktuálně zasahují desítky záchranářů, tři vrtulníky záchranářů a míří sem také policejní vrtulník s termovizí. Složky integrované záchranné služby si místo nehody rozdělily na dva úseky. Pomoci mají i Němci.K nehodě byli vysláni členové posttraumatického týmu. Obec navíc poskytla zázemí v kulturním domě pro lehce zraněné a nezraněné.Havlíček: Situace je vážnáK nehodě se na Twitteru vyslovil také ministr dopravy Karel Havlíček, který zrušil veškerý program a zamířil na místo.Dle Havlíčka tak měl jet jeden ze strojvedoucích na červenou.

wwwbuerger.. To zase Fabricio. Má ještě horkou hlavu. Nedostane kávičku pražených žaludů. A teď už musím končit. Budu si nalepovat dětské smajlíky na vložky do bot. Tyhle smajlíky mi dal Sarrádž. 2

marfušenka Sabotáž? Neschopnost? 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vlak, srážka, nehoda, oběti, dopravní nehoda, zranění, vlaková nehoda