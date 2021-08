https://cz.sputniknews.com/20210804/stare-krivdy-musi-pryc-kralovska-rodina-poblahoprala-meghan-markle-k-narozeninam-15381799.html

Staré křivdy musí pryč! Královská rodina poblahopřála Meghan Markle k narozeninám

Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle dnes slaví své 40. narozeniny. Navzdory pokřiveným vztahům s královskou rodinou se americká herečka letos i přesto dočkala... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Nejprve se gratulace objevily na oficiálním instagramovém účtu, který spravují zaměstnanci královnina Buckinghamského paláce. Jménem královny tak byli na sociální síti zveřejněny tři fotografie s následujícím popiskem: „Přejeme dnes vévodkyni ze Sussexu všechno nejlepší!“Jedna z fotek zachycuje usmívající se královnu a Meghan na zásnubách v červnu 2018.O několik minut později svá narozeninová přání na Instagramu přidali také princ William s Kate Middletonovou a princ Charles s vévodkyní z Cornwallu.Královští fanoušci ocenili „laskavé“ a „důstojné“ rozhodnutí členů královské rodiny sdílet příspěvky na sociálních sítích, kteří přitom čelili veřejné kritice ze strany Harryho a Meghan v sérii významných televizních a podcastových rozhovorů.Harryho knihaPoslední skandální událostí se například stalo oznámení prince Harryhoo tom, že připravuje memoáry, které mají být vydány příští rok. Kniha bude pojednávat o jeho vzpomínkách na život v britské královské rodině. Harry se dle svých slov chystá odhalit „přesný a zcela pravdivý“ popis svého života.Podle královského zasvěcence tato zpráva způsobila, že byli v Buckinghamském paláci naštvaní a zklamaní. Jak uvedly zdroje pro The Daily Mail, královská rodina má určité a „velmi skutečné obavy“, že by kniha mohla ublížit monarchii tím, že by podkopala pověst Harryho otce, prince Charlese.Aby vévoda ze Sussexu ještě více znepokojil Buckinghamský palác, údajně požadoval, aby byla druhá z jeho údajných knih vydána až po královnině smrti. Zprávy tak vyvolaly obavy ohledně toho, co Harry zamýšlí napsat, a ohledně dopadu, který by jeho „bombardování pravdou“ mohlo mít na převzetí trůnu princem Charlesem.Právníci Harryho a Meghan popřeli „falešná a pomlouvačná“ tvrzení o knižní dohodě „Queen postmortem“ a uvedli, že vévoda má v současné době v plánu pouze jednu knihu. Penguin Random House, který vydá první vévodův memoár, rovněž odmítl potvrdit sérii čtyř knih.Nicméně, i jedno jediné vydání knihy je považováno za dost škodlivé pro prince Charlese, který se po Harryho skandálních rozhovorech s americkými médii snažil zvýšit svou popularitu. Princ Harry už dříve obvinil svého otce, že po smrti prince Diany nechal své děti „trpět“ a po megxitu ho finančně odřízl.Princ Harry dle svých slov napíše svůj první životopis „ne jako princ, kterým se narodil, ale jako muž, kterým se stal“.

