„Takovou postavu nemají ani 20letá děvčata!“ Žhavá Dara Rolins ukázala zadek bez jakékoli retuše

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se v poslední době ukazuje jako pořádná provokatérka. Její instagramový profil totiž plní jedna odvážná fotografie za druhou. I... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Když zaujmout, tak pořádně. Zřejmě takové heslo razí slovenská kráska. Jak jinak si totiž vysvětlil její poslední žhavý post.A i když chtěla propagovat sice spíše hodinky, její fanoušky zaujalo spíše její pozadí, které je opravdu k nakousnutí. Svůj zadeček totiž Dara ukázala bez jakýchkoli úprav a retuše. „Mňam prdelka,“ psali jí fanoušci.Jiní se podivovali nad tím, jak může Dara vypadat stále tak mladě a skvostně. Psali jí, že má „top tělo“, jak je nádherná a že jí to vážně sluší.„Daro, vy jste zastavila čas. Super,“ stálo v jednom z komentářů.Na příspěvky reagovalytaké celebrity. Například moderátorka a modelka Michaela Ochotská uvedla: „Proč nevystupuješ na koncertech v plavkách??!! Ten tvůj zadek! Bože!“Některé pak zajímalo to, zda někoho opravdu zaujala zmiňovaná reklama na hodinky. „Rád bych se zeptal, jestli je tady někdo, kdo se na téfotce kouká na hodinky???“ ptal se jeden z mužů.A nebyl sám: „Jsem si těch hodinek vůbec nemohla všimnout!“Vypadá to, že pár vyvolených reklamu na hodinky ale přece jen zpozorovalo, protože jedna uživatelka napsala, že je také vlastní a že je s nimi velmi spokojená. „Mám je a jsou dokonalé!!“ reagovala na Dařin post.Nešlo však o jediný příspěvek, který Dara sdílela na sociální síti. Pár hodin poté se totiž na jejím Instagramu objevil další snímek v plavkách. A i na něm to slovenské zpěvačce velmi sekne.A superlativy a milými slovy se to jen v komentářích hemžilo. Podle fanoušků je Dara bohyně, krásná, dokonalá, ale také velmi pokorná.Velká část lidí také obdivovala to, že je Dara opravdu dříč, má disciplínu a její úsilí je pořádně vidět.Na tuto skutečnost však fanoušci upozorňovali již dříve. Asi na tom tedy něco bude.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

