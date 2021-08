https://cz.sputniknews.com/20210804/tragicka-nehoda-na-uherskohradistsku-pripravila-o-zivot-dva-silnicare-15383238.html

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku připravila o život dva silničáře

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku připravila o život dva silničáře

Nehoda se stala dnes před osmou ráno u Kunovic. O život přišli dva lidé. Jedná se o dva silničáře, kteří pokládali dopravní značení. 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T14:13+0200

2021-08-04T14:13+0200

2021-08-04T14:13+0200

česko

česká republika

dopravní nehoda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/15382193_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9226e8c9b9d9d64cfc950abf1c895677.jpg

Nehoda se stala na silnici I/50 v katastru obce Kunovice. Jedná se o objízdnou trasu pro rekonstruovanou silnici. I tento úsek je zcela uzavřený.Podle informací policie nehodu způsobil nákladní automobil značky Renault Master, který jel ve směru od Starého Města na Kunovice. Z dosud neznámých příčin jeho čtyřicetiletý řidič na rovném úseku vozovky přehlédl při pravé krajnici stojící automobil Peugeot Boxer silničářů. Do něj právě pracovníci pokládali přenosné značení.Nehodu nyní vyšetřují uherskohradišťští kriminalisté spolu s dopravními policisty.Srážka dvou vlakůVe středu po osmé ráno došlo rovněž k tragické srážce dvou vlaků. Zemřeli při ní tři lidé, mezi kterými jsou dva strojvůdci, zhruba 50 lidí bylo dále zraněno, z toho je sedm v kritickém stavu. K nehodě došlo mezi stanicemi Domažlice a Blížejov u stanice Milavče.Konkrétně se střetly Ex 351 Západní expres, mířící z Mnichova do Prahy, s osobním vlakem RegioShark, který jel z Plzně do Domažlic. Trať číslo 180 bude celý den uzavřena.Na místo neštěstí se vydal ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle něj jeden ze strojvůdců projel na červenou.Českým hasičům při vyprošťování pomáhají i jejich němečtí kolegové. Fakultní nemocnice Plzeň požádala dobrovolníky o darování krve všech skupin.Občané postižení touto mimořádnou událostí mohou volat na informační linku 950 330 330, kterou zřídili plzeňští hasiči.

https://cz.sputniknews.com/20210804/srazka-dvou-vlaku-na-domazlicku-na-miste-je-az-padesat-zranenych-15376598.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, dopravní nehoda