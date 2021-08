U Kralup nad Vltavou vykolejil nákladní vlak, zastavení provozu se dotkne desítek spojů

https://cz.sputniknews.com/20210804/u-kralup-nad-vltavou-vykolejil-nakladni-vlak-zastaveni-provozu-se-dotkne-desitek-spoju-15375988.html

České dráhy dnes brzy ráno na webu informovaly, že u Kralup nad Vltavou vykolejil nákladní vlak. Při nehodě mimo trať skončily tři vagóny, nikdo však nebyl... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí České dráhy na webových stránkách, provoz je přerušen v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Libčice, kde byla od 6:15 zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava v omezeném počtu autobusů v úseku Praha-Holešovice – Kralupy nad Vltavou. Cestující mohou také využívat linku Pražské integrované dopravy číslo 370.K vykolejení nákladního vlaku došlo před pátou hodinou ranní. Jak uvádí ČD, vykolejil vlak jiného dopravce. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal pro ČTK uvedl, že škody půjdou do milionů korun.České dráhy aktuálně počítají s omezením provozu do 12:00, ale jde o orientační čas.Správa železnic na Twitteru uvádí, že vykolejení tří vozů nákladní vlaku zastavilo provoz na koridoru mezi Prahou a Ústí nad Labem, provoz není možný do vyšetření události.Střet vlaků31. července v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku došlo ke srážce lokomotivy s osobním vlakem. Provoz na trati mezi Nezamyslicemi a Kojetínem byl přerušen, vozy vykolejily.Policejní mluvčí Miluše Zajícová uvedla, že v důsledku incidentu byli dva lidé zraněni. Podle jejích slov se jedná o cestujícího v osobním vlaku a strojvedoucího v samotné lokomotivě.Prvního převezli s poraněním hrudníku do prostějovské nemocnice, druhý s otřesem mozku byl letecky transportován do olomoucké nemocnice.Správa železnic uvedla, že vykolejily dva osobní vozy, vlak a lokomotiva se srazily ve stanici Němčice nad Hanou.

