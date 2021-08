Uživatelé WhatsAppu získali dlouho očekávanou funkci

https://cz.sputniknews.com/20210804/uzivatele-whatsappu-ziskali-dlouho-ocekavanou-funkci-15380395.html

Uživatelé teď budou moci odesílat fotografie a videozáznamy pomocí funkce Prohlédnout jen jednou. Adresát je uvidí jen jednou, a poté budou automaticky vymazány.Podobná funkce už funguje na Instagramu, příjemce musí zmačknout tlačítko, aby si prohlédl obrázek nebo video. Po uzavření už nebudou obrázky a videa přístupné.Ve společnosti WhatsApp varují, že tato funkce nezaručuje, že fotografie a videa nebudou příjemcem uloženy snímáním obrazovky. Funkce Prohlédnout jen jednou bude pro chytré telefony přístupná po nejbližší aktualizaci messengeru.Na webu IT společnosti Census IT Security Works bylo dříve oznámeno, že majitelé chytrých telefonů na základě operačního systému Android, kteří používají messenger WhatsApp verze do 2.21.4.18, jsou vystaveni nebezpečí vzdáleného nabourání.Podle názoru vývojářů Census zvláštnost výměny důvěrných údajů mezi uživateli ve verzích starších 2.21.4.18 WhatsApp pro Android umožňuje hackerům získávat snadno vzdálený přístup ke korespondenci a zahájit špehování uživatele, nebo zasáhnout do dialogu dvou uživatelů s cílem podvodu.Census doporučil všem uživatelům messengeru na chytrých telefonech Android, aby zaktualizovali aplikaci na verzi 2.21.4.18 nebo vyšší. Odborníci zdůrazňují, že zranitelnost, kterou zjistili, je vážným problémem z hlediska bezpečnosti osobních údajů.

