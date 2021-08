https://cz.sputniknews.com/20210804/v-nemecku-chteji-zavest-lockdown-pro-neockovane-15378568.html

V Německu chtějí zavést lockdown pro neočkované

V Německu chtějí zavést lockdown pro neočkované

Německé úřady se chystají zavést další lockdown, tentokrát to budou přísná opatření jen pro neočkované občany. Oznámil to s odvoláním na exkluzivní dokumenty... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Detaily budoucích opatření se zatím neuvádějí, předpokládá se však, že neočkované osoby „nebudou nikam pouštět“. Zdroj novin zdůrazňuje, že všeobecná omezovací opatření nejsou třeba, když byla dostatečná část obyvatelstva naočkována proti koronaviru.O zavedení nového lockdownu se mluvilo v Německu již koncem července. Tehdejší plány vlády už byly zaměřeny na omezování sociálních kontaktů těch, kdo se nenechali očkovat proti covidu-19.Kancléřka SRN Angela Merkelová dříve připomenula nebezpečnou situaci s koronavirem v zemi. Vyzvala občany, aby dodržovali všechna omezovací opatření, a připomněla nutnost očkování proti covidu-19 v co nejkratší lhůtě.V Německu se už dříve připouštěla omezení pro neočkované proti koronaviru. Koncem července vedoucí kanceláře Angely Merkelové a spolkový ministr pro zvláštní úkoly SRN Helge Braun v rozhovoru pro týdeník Bild am Sonntag promluvil o tom, že v případě zvýšení počtu nakažených mohou neočkovaní proti koronaviru narazit na značná omezení. V kanceláři Angely Merkelové tehdy připustili, že neočkovaní nebudou moci navštěvovat stadióny, kina a restaurace. Tato opatření se dotknou také těch, kdo nebyli sice naočkováni, ale mají potvrzení negativního testu na koronavirus. Braun vysvětlil, že tato opatření budou odůvodněná, protože stát musí chránit zdraví svých občanů.Politik zdůraznil, že vakcíny, které jsou v Německu využívány, dobře chrání proti delta kmenu koronaviru. Zároveň podotkl, že je třeba i nadále nosit roušky a dodržovat sociální distanci, protože v případě čtvrté vlny koronaviru budou nemocnice přeplněny. Podle jeho slov za negativního vývoje situace může ukazatel šíření covidu-19 činit až 850 případů na 100 tisíci obyvatel do konce září.

Vasek Kraťas VK To už tady jednou bylo !! Viz.nearijci a tábory smrti :-( 1

Červenáček Svět se dělí podle nového klíče na ty žádoucí a na ty nežádoucí ? Je žádoucí, aby ti nežádoucí doma vymřeli ? 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

