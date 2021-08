https://cz.sputniknews.com/20210804/vime-jak-na-perfektni-bramborovou-kasi-tohle-jsou-ty-nejcastejsi-chyby-pri-jeji-priprave-15378731.html

Víme, jak na perfektní bramborovou kaši! Tohle jsou ty nejčastější chyby při její přípravě

Víme, jak na perfektní bramborovou kaši! Tohle jsou ty nejčastější chyby při její přípravě

Kdo by nemiloval bramborovou kaši? Jde o jednoduchou, ale velmi chutnou přílohu, která se hodí k většině pokrmů. Ale pozor! I na tomto jednoduchém pokrmu jde... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-04T19:49+0200

2021-08-04T19:49+0200

2021-08-04T19:49+0200

svět

brambory

recept

kaše

tipy

Když se nám něco při přípravě kaše nepovede, výsledkem pak může být kaše lepkavá, nakyslá, s hrudkami nebo dokonce může trošku „zčernat“. A právě to se děje, když během procesu vaření dochází k chybám. Ty pak navíc výrazně snižují kvalitu pokrmu.Podívejme se tedy podrobně na hlavní potíže při přípravě kaše.1. Kaše je příliš lepkaváTaková bramborová kaše nebude hezká už od pohledu. Spíše než chutně tak bude působit nechutně a rozhodně s ní nebudete chtít nikoho hostit. Správná kaše by měla mít nadýchanou a vzdušnou texturu, která se bude doslova rozplývat v ústech.Pokud se ale stane, že bude kaše lepkavá a hodně mazlavá, pak s největší pravděpodobností kuchař či kuchařka použili při její přípravě mixér nebo kuchyňského robota. Ty ale nejsou pro přípravu bramborové kaše ideální… Vhodné je použití šťouchadla či metličky. Jde sice o pracnější postup, ale věřte, že výsledek bude stát za to!Roli při lepkavosti ale může hrát také typ brambor. Základem úspěchu jsou totiž správné brambory. Když tato surovina obsahuje hodně škrobu, pak se podaří připravit jen tekutou a lepkavou hmotu.Za lepkavost ale někdy může také mléko, které do kaše mnozí přidávají. Pokud je příliš studené a nemá vhodnou teplotu, pak je výsledkem právě lepkavé pyré.2. Nakyslá kašeNení nic horšího než zkyslá kaše. Zkušení kuchaři proto nedoporučují připravovat bramborovou kaši s velkým předstihem, jelikož její složení obsahuje produkty, které se rychle kazí. Zejména máme na mysli mléko a také vejce, které se mohou do kaše použít.Za zmínku stojí, že kaše se kazí rychleji v horkém počasí, zvláště pokud jste pro její skladování zvolili hliníkovou nádobu. Proto je vždy lepší dělat kaši co nejčerstvější.3. Kaše plná hrudekTento nepříjemný okamžik nastává, pokud brambory nevaříte zcela správně. Jen málo lidí totiž při vaření pamatuje na to, že brambory v hrnci musí být umístěny do studené vody, dokud se nevaří.Pokud zvolíte vroucí vodu, brambory se uvaří nerovnoměrně. A to je důvod, proč se v kaši mohou objevit hrudky.4. Načernalé pyréSprávná kaše by měla mít krásnou a svěží barvu. Někdy však dochází k tomu, že je kaše našedlá až načernalá. Proč se to děje?Asi každý ví, že mléko a máslo zlepšují chuť bramborové kaše. Nicméně, právě díky těmto přísadám může pokrm získat nepříjemný odstín barvy. Děje se tak proto, že jste mléko neohřáli ve vodní lázni a máslo nemělo pokojovou teplotu.

