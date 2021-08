https://cz.sputniknews.com/20210804/vsemi-oblibeny-vysokoskolsky-ucitel-spachal-sebevrazdu-dohnal-ho-postcovidovy-syndrom-15383976.html

Všemi oblíbený vysokoškolský učitel spáchal sebevraždu. Dohnal ho postcovidový syndrom

Na konci minulého měsíce z tohoto světa dobrovolně odešel básník a oblíbený vysokoškolský učitel Slezské univerzity Radek Glabazňa.

Podle redaktora portálu Glabazňa statečně bojoval se svým problémem a dokonce i v den své smrti byl u odborné lékařky. Večer se ale rozhodl odejít ze světa.Slezská univerzita nyní truchlí nad náhlou smrtí výjimečného učitele a slušného člověka.„Náhle nás navždy opustil kolega Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D. Ztratili jsme mimořádného pedagoga i přítele, nadšeného pro svůj obor, a současně plného lidskosti a ochoty poradit a pomoci,“ napsala na svém webu.Smutek se dotkl i studentů. „Byl to učitel s velkým U, v lavicích měl vždy plno. Neznám žádného studenta, který by ho nemiloval. Jediný, ke komu jsem poctivě chodil na hodiny,“ napsal jeden z nich jménem mnohých spolužáků.„Bylo mi velikou ctí setkat se s takovým velikánem a nesmírně inspirativním učitelem," stojí v soustrastech.„Vždy jsem s láskou na jeho hodiny literatury a lidský přístup ke studentům vzpomínala. Neznám žádného jeho studenta, který by ho nemiloval,“ píše další studentka.Opavský básník a pedagogRadek Glabazňa se narodil v roce 1980 v Opavě. Po studiu v České republice si udělal postgraduální studium anglické literatury v Southamptonu ve Velké Británii. Následně se začal věnovat pedagogické praxi na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity.Zároveň v literárním časopise Tvar a v několika polských publikacích jako například Od słowa do słowa započal svou básnickou kariéru. Vydal dvě sbírky básní Teď ještě hlavou o střepy v roce 2010 a v roce 2017 sbírku Reverb.Příležitostně také vystupoval s hudebním projektem Trakař, s nímž natočil CD Zapomenutá krajina (2010).Radek Glabazňa byl ženatý a měl čtyři děti.Postcovidová depresePodle dostupných dat bylo asi u 20 % lidí, kteří prodělali infekci covid-19, zjištěno riziko úzkostně depresivních poruch, nespavosti a rozvoje demencí. Symptomy deprese mohou přitom přetrvávat déle než šest měsíců po hospitalizaci. V porovnání s daty z roku 2017 je nyní pozorován trojnásobný výskyt velkých depresí a přibylo také případů sebevražedných myšlenek. Sebevražedné jednání jako jeden z projevů těžké deprese může podle psychiatra Radkina Honzáka být spuštěno celou řadou stimulů, včetně covidu-19. „Nebývá náhlým impulzem, ale systémem kroků, od úvah, přes souboj motivů pro a proti, až po konečné rozhodnutí. Po něm se pacienti paradoxně zcela uklidní, takže ani okolí, ani odborník nemají sebemenší signál o blížící se tragédii,“ vysvětluje Honzák.

