Vyhlásí Babiš kvůli Koudelkovi válku Hradu? Lidovky mají exkluzivní informace

„Že by chtěl Koudelku v úřadu udržet, signalizuje tah se svoláním výboru pro bezpečnost. Babiš o to požádal bezprostředně po jednání se Zemanem v pondělí večer. Chce se s poslanci poradit, zda by chtěli jmenování nového šéfa BIS, anebo by stáli o oddálení verdiktu na dobu po volbách,“ poukazují v Lidových novinách.