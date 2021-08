https://cz.sputniknews.com/20210804/who-vyzvala-k-zavedeni-moratoria-na-preockovani-proti-koronaviru-15387852.html

WHO vyzvala k zavedení moratoria na přeočkování proti koronaviru

Je nutné zavést dočasné moratorium na přeočkování do konce září. S takovým prohlášením přišel generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros... 04.08.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci Světové zdravotnické organizace ale zároveň předpokládají, že možná bude muset být prodlouženo, aby bylo možné do konce roku naočkovat dostatečný počet lidí na celém světě.Zmiňme, že se podle organizace ve světě objevila globální nerovnost v přístupu k očkovacím látkám proti covidu-19. Rovněž se uvádí, že v chudších zemích je plně naočkováno, anebo dostalo alespoň jednu dávkuvakcíny,mnohem méně lidí než v bohatších zemích, kde se vyrábějí očkovací látky a vlády mají začal mluvit o přeočkování. Již dříve generální ředitel WHO vyzval, aby bylo do září naočkováno nejméně 10 procent populace v každé zemi.Připomeňme, že v zahraničí jsou nejoblíbenější vakcíny od společností Pfizer a BioNTech (vytvořené v Německu a USA), AstraZeneca (Velká Británie a Švédsko), Moderna (USA), stejně jako čínské BBIBP-CorV, Sinopharm a CoronaVac. Pokud jde o Rusko, tam jsou k dispozici tři přípravky: Sputnik V, EpiVacCorona a KoviVac. Přeočkování se pak provádí pomocí Sputniku Light.Přeočkování v ČR – ano či ne?Poslední dobou se v Česku často hovoří o přeočkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Na toto téma nedávno promluvil premiér Andrej Babiš a uvedl, že nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, zda se třetí dávky vakcíny podávat budou či nikoli. Řeč je přitom o ohrožených skupinách, tedy staršíchlidechnebo osobách se sníženou imunitou.Za zmínku stojí i to, že výzkumníci v Brně nyní otestovali přes 600 naočkovaných seniorů a na základě předběžných výsledků volají po posilovací dávce u starších lidí. Zjistila to brněnská neziskovka Společnost Podané ruce, která testování prováděla.Z výzkumu totiž vyplynulo, že až 60 % starších lidí nemá s odstupem po očkování protilátky proti koronaviru. Stojí si tedy za tím, že je zapotřebí rizikovější skupiny populace co nejdříve přeočkovat třetí dávkou vakcíny. Šéf neziskovky Jindřich Vobořil zdůraznil, že napříkladv Izraeli už začali s přeočkováním lidí starších šedesáti let.Co se týče samotného výzkumu, ten uvádí, že hladina neutralizačních protilátek (nAb) klesá s časem od očkování a také s narůstajícím věkem. Roli ale hraje také druh vakcíny. Nejhůře na tom má být Astra Zeneca, která se nyní v Česku používá už jen minimálně.Naopak nejlépe jsou chránění senioři, kteří nemoc prodělali, a také se poté nechali očkovat. Zmiňme, že do průzkumu se zapojilo 67 lidí, kterým v minulosti laboratorní testy potvrdily covid, u dalších 23 k tomu bylo důvodné podezření. Přibližně devadesát procent z nich mělo pozitivní hladinu protilátek.

