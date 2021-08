Zmrazit důchody, to myslíš vážně? Kalousek byl vyděšen návrhem kandidáta na ministra financí za STAN

„Tři roky nenavýšit žádnému ministrovi jeho kapitolu. Přeložme to češtiny: V případě ministra práce a soc.věcí to znamená na tři roky zmrazit důchody a dávky. V případě ministra obrany to znamená negaci našich závazků k NATO. To myslíš vážně, @VeslavM? Nekritizuji, jen se ptám,“ napsal Kalousek.