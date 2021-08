https://cz.sputniknews.com/20210805/apple-bude-kontrolovat-fotografie-na-chytrych-telefonech-svych-uzivatelu-15400131.html

Apple bude kontrolovat fotografie na chytrých telefonech svých uživatelů

Apple bude kontrolovat fotografie na chytrých telefonech svých uživatelů

Společnost Apple vytvoří systém pro sledování obsahu fotografií uživatelů iPhonů. O vývoji Cupertina na Twitteru informoval bezpečnostní expert Matthew Green... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Systém vyvinutý společností Apple bude schopen odhalovat nelegální fotografie na zařízeních iOS. Daná technologie bude fungovat na základě tzv. hašování fotografií uložených v databázích speciálních služeb.Za zmínku stojí i to, že nejpravděpodobnějším důvodem tohoto kontroverzního rozhodnutí Applu byla jeho touha bojovat proti zneužívání dětí. Samotná společnost ale zatím tuto novinku nepotvrdila.Nicméně, MatthewGreen tuto myšlenku označuje zane příliš šťastnou, jelikožse takový systém může stát základnou pro sledování datového provozu odesílaného a přijímaného z telefonu.Slabé místo zařízení iPhoneNedávno jsme informovali o tom, že byl v operačním systému iOS objeven závažný problém, který by mohl tento smartphone poškodit. Informoval o tom výzkumník v oblasti počítačové bezpečnosti Karl Shu. Ukázalo se, že pokud je zařízení na bázi iOS nebo iPadOS připojeno k Wi-Fi síti s názvem „%secretclub%power“, povede to ke katastrofálním výsledkům. Po těchto manipulacích totiž smartphone nebo tablet zcela přestane pracovat s bezdrátovou sítí LAN.Odborník v této souvislosti připustil, že Wi-Fi přenáší název přístupového bodu do interní knihovny systému, která je zodpovědná za formátování řetězce. To vede k náhodnému záznamu do paměti a přetečení schránky: paměť iPhonu se přitom poškodí, Wi-Fi přestane fungovat, a poté je požadován úplný reset smartphonu s odstraněním uživatelských dat.Společnost Apple zatím nalezenou chybu zabezpečení nekomentovala. Uvádí se, že pokud se chcete vyhnout problémům s fungováném Wi-Fi připojení, pak je potřeba nepřipojovat se k bezdrátovým sítím s „%“ v názvu.

