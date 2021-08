https://cz.sputniknews.com/20210805/bohavy-jste-kost-maslikova-se-vyprsila-v-tesnych-sexy-plavkach-15395089.html

„Boha,vy jste kost!“ Mašlíková se vyprsila v těsných sexy plavkách

Česká moderátorka a modelka Hanka Mašlíková vyrazila se svým synem Andreaskem a manželem Andrém Reindersem, s nímž už nežije, na dovolenou do Řecka. I když... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Když to máš, tak to ukaž! Hana Mašlíková si je vědoma toho, že po porodu vypadá stále skvostně, a tak nemá problém svléknout se do plavek a zapózovat. Na dovolené tak vzniklo spousta fotografií, které rozhodně stojí za zmínku.Netřeba dodávat, že prakticky ihned poté, co Hanka tuto fotografii zveřejnila, se lichotivé komentáře jenom hrnuly. Lidé ji obdivovali za to, že na sobě stále maká, a psali, že výsledky jsou rozhodně vidět.Mnozí tak před Hankou smekali, že i po porodu syna vypadá tak úžasně.Fanoušci si tak zkrátka myslí, že je její postava topová a bombastická. Mnohé ženy navíc inspirovala k tomu, aby se sebou něco dělaly.Velká část sledujících ale poukazovala na to, že si plavek ani nevšimli: „Co plavky, ale to tělo!“Nebyl to však jediný snímek z dovolené, který se na jejím profilu objevil. Hanka se totiž rozhodla, že bude své příznivce hezky zásobovat…A opět přišla chvála. „Prdel, ale krásně vymakaná,“ ozval se jeden z mužů.Někteří ale komentáře pojali vtipně a psali: „A to zase nasereš lidí!“A jak se říká – do třetice všeho dobrého. Mašlíková totiž své fanoušky, zejména pak pány, potěšila i pohledem na svůj napěchovaný dekolt.Pohled každého muže měl tak jasný cíl. „Je těžké se vám dívat do očí,“ podotýkali pánové.Další dodávali, že je nádherná od hlavy až k patám.Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník. V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství prochází krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Nyní je ve hře rozvod. I přesto, že spolu manželé už nežijí, panují mezi nimi nadstandardně dobré vztahy.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.

Vladimír Štumpa Stejnou fotku už Sputnik ukazoval. Mašlíková je tak hubená, a ještě si zatáhla břicho, že dokud nepřibere, nemůže mít děti. Ví vůbec Sputnik, jak má ženská vypadat - nebo to tam řeší ženy s nevhodným názorem ? Twiggy asi je vzor překonaný a bulimie je už dostatečně známá. 🏁🏁🏁🏁🏁 0

1

