https://cz.sputniknews.com/20210805/chyta-se-do-putinovy-pasti-bloomberg-prozradil-jakou-nebezpecnou-chybu-dela-biden-15399869.html

„Chytá se do Putinovy pasti.“ Bloomberg prozradil, jakou nebezpečnou chybu dělá Biden

„Chytá se do Putinovy pasti.“ Bloomberg prozradil, jakou nebezpečnou chybu dělá Biden

Podceňování ruské ekonomiky ze strany amerického prezidenta Joe Bidena připomíná chybný přístup Baracka Obamy ke vztahům s Ruskem, což ve výsledku přivede... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T18:57+0200

2021-08-05T18:57+0200

2021-08-05T18:57+0200

svět

vladimir putin

rusko

usa

joe biden

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/14910435_0:93:1384:872_1920x0_80_0_0_3609d2911045c7318006f12ac36f4c1a.jpg

Předtím Biden prohlásil, že Putin má „problémy“. Podle šéfa Bílého domu má ruský prezident údajně k dispozici pouze jaderné zbraně a ropu.Článek uvádí, že v rétorice amerických politiků se často objevuje představa Ruska jako velmoci s ekonomikou, která neprodukuje nic jiného než ropu a plyn. Podle odborníků z Bloombergu však tato představa neodpovídá skutečnosti.„Rusko není exportní supervelmocí, pokud dáme stranou ropu a plyn. Má dostatečně velký domácí trh, díky němuž je možné udržovat jednu z největších, a hlavně nejodolnějších ekonomik na světě,“ vysvětluje článek.Dále upřesňuje, že svého času se Obamova slova o Rusku jako „regionální velmoci“ a podceňování jeho statusu v Obamových projevech ukázala jako krátkozraká a způsobila řadu problémů americkému establishmentu.Pokud Bidenova slova o ruské ekonomice skutečně odrážejí jeho myšlenky, pak je americký prezident „buď dezinformován nebo z obdržených referátů vyvodil nesprávné závěry“, což by mohlo vést k „nepříjemným následkům“, dodávají novináři Bloombergu.V Británii upozornili na Bidenovu chybu, kvůli níž Rusko překonalo Spojené státyKoncem července publicista Mark Galeotti v The Spectator napsal, že prohlášení amerického prezidenta na adresu Ruska ukazují, že jeho úřad špatně analyzuje situaci ve světě.Předtím americký prezident řekl, že jeho ruský kolega Vladimir Putin má k dispozici pouze jaderné zbraně a ropu. Kreml na to odpověděl, že Bidenovi asistenti by měli připravit svému prezidentovi informační materiály o podílu ropného a plynárenského sektoru na ruském HDP. Výroky šéfa Bílého domu, že v Rusku „nic jiného“ není, byly v Moskvě označeny za zásadně nesprávné.Podle názoru autora článku tato slova odrážejí projevy bývalého prezidenta USA Baracka Obamy, který tvrdil, že „Rusko nevyrábí pro kupující nic atraktivního, kromě zbraní a plynu“.Odborník označil tuto rétoriku za špatnou taktiku a nepochopení ruské ekonomiky a poukázal na úspěchy sektoru služeb a IT průmyslu. Galeotti tvrdí, že mylné představy o Rusku mu umožňují neustále vyhrávat nad Spojenými státy.Zároveň expert upozornil na vojenské úspěchy Moskvy.„Nehledě na všeobecné očekávání si Kreml dokázal udržet vojenskou přítomnost v Sýrii. Přestože Damašek dosud nedosáhl konečného vítězství, není pochyb, že Asadův režim válku neprohraje,“ napsal na závěr.

https://cz.sputniknews.com/20210805/zapad-to-pochopi-jako-pomstu-rusu-za-vrbetice-sobotka-okomentoval-sance-koudelky-setrvat-ve-funkci-15395716.html

Červenáček V západních filmech je Rus primitivní, často agresivní „barbar”. Navíc, když Západ vykresloval Rusy sovětské doby, byla situace lepší. Tehdy představovali ruští „barbaři” hrozbu; byli líčeni jako silní, hloupí a nebezpeční. Jako boxer Ivan Drago ve filmu Rocky 4 (1985). Po rozpadu SSSR Rusové v západních filmech degradovali, ztratili svou sílu. Byli zobrazováni jako bandité, prostitutky, idioti, narkomani, opilci a další zvrhlíci. Rusové jsou nyní vykreslováni jako agresivní, asociální bytosti bez morálních hodnot. „Podlidé” v nejlepších tradicích Třetí říše! Zároveň na Západě zavírají oči před některými historickými fakty. Jak líní a hloupí opilci, údajně neschopní práce a sebeorganizace, vytvořili největší velmoc na světě? Vytvořili ji v nejnáročnějších klimatických podmínkách na světě (jen Mongolsko se nám vyrovná složitostí klimatu, kdy v létě může být plus 40 a v zimě minus 50). Jak Rusové přežili několik národních katastrof a několikrát vzkřísili velmoc doslova z popela? 6

Červenáček Hitler se také o Rusech kapánek mýlil. A Putin nevykrádá jiné státy jako Světové kurvítko. Netiskne si peníze na dluh. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 5

9

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, usa, joe biden, bloomberg