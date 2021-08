https://cz.sputniknews.com/20210805/dalsi-tajemstvi-luxusnich-karbanatku-odhaleno-mame-pro-vas-trik-o-kterem-malokdo-vi-15394189.html

Další tajemství luxusních karbanátků odhaleno! Máme pro vás trik, o kterém málokdo ví

Další tajemství luxusních karbanátků odhaleno! Máme pro vás trik, o kterém málokdo ví

05.08.2021

2021-08-05T14:31+0200

2021-08-05T14:31+0200

2021-08-05T14:31+0200

I když existuje jasný recept a seznam surovin, ze kterých se připravují karbanátky, nezapomínejte, že vždy můžete přidat něco navíc. Mnoho lidí si tak tvoří vlastní recepty a do karbanátků přidává tajné přísady, které jim pomohou vytvořit dokonalé jídlo.Dnes jsme si pro vás připravili dvě suroviny, které byste za běžné situace do mletého masa asi nepřidali…Sáhněte po meduMed v kychuni často používají profesionálové při přípravě masa a drůbeže. Například při pečení kuřete kouzlo této suroviny spočívá v tom, že pokrmu dodají chutnou kůrku. A na stejném principu to funguje i při přípravě jakéhokoli jiného masového pokrmu.Měli byste ale mít na paměti, že není třeba přidávat mnoho medu. Nejde přece jen o dezert! Za dostatečné množství se při přípravě karbanátků považuje jedna lžíce medu na kilogram mletého masa. Když se tato tajná přísada do masa přidá, karbanátky budou mít lahodnou kůrku.Skořice a karbanátky?Skořice je velmi aromatické koření, které má většina lidí spojené se sladkými pokrmy. Když se řekne skořice, napadne vás hned zřejmě štrúdl, nějaká buchta či kaše. Tato přísada však překvapivě skvěle funguje i s masem.Koření tak karbanátkům pomáhá zvýraznit chuť mletého masa a dodává mu jemnou vůni. Kromě toho můžete pomocí skořice eliminovat i nepříjemnou pachuť, pokud se v mase nějaká taková objeví.Existuje přitom hned několik způsobů, jak tuto ingredienci zakomponovat do receptu. K mletému masu můžete například jednoduše přidat špetku mletého koření a vše jemně promíchat. Jiná možnost je, že nepoužijete skořici mletou, ale tu vcelku, a přidáte ji na pánev a necháte rozvonět. Výsledek bude přibližně stejný.Zkuste tedy v kuchyni alespoň pro tentokrát trošku zaexperimentovat. Přejeme vám dobrou chuť!

