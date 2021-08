https://cz.sputniknews.com/20210805/do-velke-britanie-dorazil-rekordni-pocet-migrantu-pres-lamanssky-pruliv-15395962.html

Do Velké Británie dorazil rekordní počet migrantů přes Lamanšský průliv

Více než 480 nelegálních migrantů dorazilo během jediného dne do Velké Británie přes kanál La Manche oddělující ostrov od kontinentální Evropy, což je nový... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T15:39+0200

2021-08-05T15:39+0200

2021-08-05T15:39+0200

svět

francie

velká británie

migranti

la manche

„482 migrantů, což je rekordní počet, překonal včera kanál La Manche,“ uvedla televizní stanice.Nelegální migranti často hledají jakoukoli možnost překonat kanál La Manche a dostat se do Velké Británie, kde je lákají sociální programy, možnost získat status uprchlíka a finanční výhody. Velká Británie a Francie se v červenci dohodly na zintenzivnění boje proti nelegální imigraci. Podle dokumentu se má počet policistů hlídkujících na francouzských plážích více než zdvojnásobit, aby se zabránilo vyjíždění lodí z francouzského pobřeží úžiny.Již dříve noviny Le Figaro psaly o tom, že problémy s migranty obklopily Francii ze všech stran.Zatímco na severu Francie pohraniční služby zápasí s nebývalým nárůstem pokusů migrantů překročit Lamanšský průliv a dostat se na pobřeží Anglie, na jihu země se úřady marně snaží zvládnout příliv uprchlíků pronikajících do země přes italskou hranici, psaly noviny Le Figaro. Politici a místní úřady si zároveň stěžují na nedostatek zákonných prostředků k boji s nelegálními imigranty, uváděl deník.Noviny dále psaly, že od 1. ledna letošního roku přistálo u břehů Anglie více než 8 tisíc nelegálních imigrantů na palubě více než 350 amatérsky vyrobených lodí - Eritrejci, Súdánci, Afghánci, Iráčané, Syřané. Během uvedené doby šest z nich zahynulo na moři a tři jsou nezvěstní. 19. července 2021 byl stanoven rekord: na pobřeží Kentu se vylodilo 430 lidí během jediného dne.„Dochází k tomu, co se zdálo nemyslitelné: migranti nyní přeplouvají kanál La Manche po stovkách každý týden a riskují své životy, někdy se ženami a dětmi, na nafukovacích člunech,“ stěžuje si soudní pracovník specializující se na azylové spory. Z jeho pohledu jde o „fiasko pro státní moc“.V souvislosti se zhoršením situace v Lamanšském průlivu požádal francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin o pomoc Agenturu Evropské unie pro bezpečnost vnějších hranic (Frontex), která se zaměřuje na situaci ve Středomoří, se žádostí o řešení problémů v severní Evropě.

Karel Adam Všude v Evropě trhají emigranti rekordy, žeby nová olympijská disciplína ? 3

VB158 chce to klid 2

2021

francie, velká británie, migranti, la manche