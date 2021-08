https://cz.sputniknews.com/20210805/evropa-celi-energetickemu-soku-co-za-tim-stoji-15398964.html

Evropa čelí energetickému šoku. Co za tím stojí?

Evropa čelí energetickému šoku. Co za tím stojí?

Evropa čelí energetickému šoku kvůli prudkému růstu cen plynu a elektřiny. Informoval o tom zpravodajský portál Bloomberg, který spadá pod stejnojmennou... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Ceny plynu a elektřiny prudce vyletěly nahoru a v některých zemích dokoncedosáhly rekordních úrovní. Například v Německu velkoobchodní ceny elektřiny v letošním roce stouply o více než 60 procent. Podniky však nejsou schopny platit takové částky, a tak jsou nuceny zvyšovat ceny zboží a služeb. Některé podniky se dokonce pomalu, ale jistě, blíží uzavření.Podle portálu za zmínku stojí i to, že roli hrají také plány na dekarbonizaci ekonomiky, jelikož energetické společnosti platí spoustu peněz za povolení, která potřebují k výrobě energie z fosilních paliv. Situaci ovlivňuje také nedostatek plynu. Rusko ho dodává méně a Asie nakupuje většinu zkapalněného zemníhho plynu, což ztěžuje doplnění vyčerpaných skladišť po kruté zimě.Uveďme, že vlády se vzhledem k situaci obávají negativní reakce, protože vyšší účty za energie zvyšují negativní vliv na přechod na energie. Kromě tohov Evropě roste inflace, protože se ekonomika zotavuje a ceny komodit stoupají. Spotřebitelské výdaje v eurozóně se v červenci zvýšily o 2,2 procenta, což je nejvyšší hodnota od října 2018.Mezitím velkoobchodní cena elektřiny pro průmyslové podniky v Rusku od začátku roku překročily ukazatele roku 2019. Ceny se přiblížily k pětiletému rekordu.Energetická chudoba v EU a návrh EKEvropská konfederace odborových svazů (ETUC) prohlásila, že přijetí legislativních změn v oblasti snížení emise skleníkových plynů navrhovaných Evropskou komisí může víc prohloubit energetickou chudobu, kterou je v EU již postiženo minimálně 50 milionů obyvatel.K novým klimatickým plánům Evropské komise, zaměřeným na snížení znečištění ovzduší do roku 2030, se kromě evropských ministrů životního prostředí vyjádřily skepticky i odborové svazy. Největší obavy mají zejména z vytvoření druhého systému na obchodování s emisními povolenkami, do kterého mají spadat sektory silniční dopravy a vytápění.Stejného názoru se po prozkoumání legislativních návrhů EK drží i Silke Ernstová, šéfka vlivného německého kovodělného odborového svazu IG Metall.Pokud budou návrhy Komise přijaty, zvýší se podle dat ETUC roční náklady průměrné domácnosti o 373 EUR na dopravu a o 429 EUR na vytápění, a to při ceně emisní povolenky na úrovni 170 EUR/t CO₂.Komise se inspirovala zejména německým systémem, který zpoplatňuje sektory silniční dopravy a domovního vytápění. Od počátku letošního roku je cena za vypuštěnou tunu CO₂ nastavena na 25 EUR, ale do roku 2025 se bude postupně navyšovat, a bude činit 55 EUR/t CO₂. Posléze mají povolenky zdražit.Energetická chudoba v EUEnergetickou chudobou, kdy si domácnost např. nemůže pohodlně vytápět svůj příbytek, je postiženo minimálně 50 milionů obyvatel Evropské unie. Nejhorší situace je v Bulharsku, kde dle europoslankyně Jutty Paulusové má problémy platit účty za energie okolo 30 % obyvatel.Paulusová pak uvedla, že sdílí obavy ohledně návrhu Komise, a to vzhledem k rozdílné kupní síle obyvatel jednotlivých států, přičemž změny by zasáhly stejně celý blok.

Karel Adam Rusko dodává do Evropy přesně kolik má nasmlouváno, ale boys z USA nedodávají do Evropy LNG a raději ho vozí do Asie za daleko vyšší ceny, v ekonomice spojenectví neexistuje. 8

Červenáček Když se tu zaváděla zlodějna cudně nejdříve nazývaná Klausem tržní systém, a pak přiznali, že se jedná o kapitalismus, tak se při krizích argumentovalo, že to mělo být každému o kapitalismu známé (jakoby to lidé měli vědět už při zvedání klíčů). Vyvíjí se po křivce krize, deprese, oživení, rozmach. Ovšem my jsme ve stadiu fašismu, a tam je to o totalitních projevech stále. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 7

