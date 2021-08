https://cz.sputniknews.com/20210805/frajer-okamura-vstoupil-do-ringu-a-udelal-si-legraci-z-bartose-15398546.html

„Frajer“ Okamura vstoupil do ringu a udělal si legraci z Bartoše

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura na sociální síti svým příznivcům odhalil, že se v mládí věnoval bojovým sportům. Dnes proto absolvoval boxerský trénink, který... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

„Právě jsem skončil boxerský trénink v Kladně u mistra světa Hakima Majera a zavzpomínal jsem na dobu, kdy jsem před více než třiceti lety boxoval juniorskou ligu za Uhelné sklady Praha. Hakime děkuju, že sis na mě udělal čas, a přeji, ať se tobě i Hakim gymu daří,“ uvedl Okamura na Twitteru.Hned první otázka, která v komentářích pod tímto příspěvkem následovala, zněla: „Neboxoval jste s Krpálkem v mladších žácích?“ To, že by mezi svými soupeři měl judistu Lukáše Krpálka, který na olympiádě v Tokiu vybojoval zlatou medaili, se Okamura nemohl pochlubit, a tak neváhal naznačit, že podobné úspěchy patří výhradně jednomu politikovi v ČR.„To fakt ne. To Bartoš,“ odpověděl Okamura s množstvím smajlíků ztvárňujících slzy radosti.Celá situace odkazuje na výrok šéfu Pirátů Ivana Bartoše o judistovi Lukáši Krpálkovi, který po vítězství sportovce ve videu řekl, že se s Krpálkem pral v „mladších žácích“. Vzhledem k více než desetiletému věkovému rozdílu mezi oběma muži se hned začala ozývat kritika, že si Bartoš vymýšlí. Pirát musel uznat svou chybu a řekl, že se spletl. Omluvou se mu však nepodařilo vyhnout následným posměchům.Ty pak jistě pokračovaly i pod příspěvkem Okamury na Facebooku.„Skvělé, ale pozor na Bartoše, skoro předběhl Zátopka, jistě K.O. Krpálka, a určitě se dozvíme, že radil jak nato všem zlatým na OH. I Norris raději nepřijede do Čech,“ vtipkoval Rostislav Pecinka.„Tomio dejte fajt s Bartošem,“ požádal Bronislav Mechura.Okamurovi příznivci se nyní totiž domnívají, že před Bartošem, který aspiruje na post premiéra, má předseda SPD opravdové výhody.„Tomio Okamura, je vidět, že máte bojovného ducha, nejen v ringu ale i v politice, kde jste to již mnohokrát ukázal. Jste neúnavný soupeř všech politických stran a patolízalů, kteří vám nesahají ani po kotníky. Díky za to, co pro občany ČR děláte,“ poděkoval Tomas Khynych.

Silvie No do hajzlu! Tomio na Kladně, a já o tom nevím?!?! Předpokládám, že to s předstihem rozhlásili na FB, ale ten já nečtu. Domnívám se, že SPD by na svém píárku mohlo zapracovat trochu víc. 1

lesník Když je člověk v rauši, zdají se mu zřejmě i nepředstavitelné věci. 0

