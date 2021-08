https://cz.sputniknews.com/20210805/hrib-to-neunesl-zbabelec-babis-vyzyvam-premiera-k-verejnemu-duelu-15396149.html

Hřib to neunesl: Zbabělec Babiš. Vyzývám premiéra k veřejnému duelu

Na Twitteru to začíná pěkně vřít. Vypadá to, že Babiš vytočil Hřiba doběla, a ten tak kolem sebe začíná naštvaně kopat.K postu však přidal text, který už byl mnohem obsáhlejší. V něm stálo například to, že Babiš dle něj pro Pražany za celou dobu neudělal nic. Zároveň vyjmenoval to, co Babiš v Praze zkazil.Dodal také, že dle jeho mínění v době covidové Babiš akorát rozvrátil Českou republiku.V závěru svého „poselství“ mu vzkázal, aby přestal konečně s lidmi manipulovat.Co Hřiba tak rozčílilo?A co vlastně Hřiba tak namíchlo, že měl potřebu psát takový status? Podle všeho za tím může stát hned několik věcí.Zmiňme například to, že Babiš nedávno přesdílel tweet místostarosty Prahy 11 Ondřeje Prokopa, který v něm Hřiba obviňuje z toho, že Piráti v Praze pod jeho vedením „dokázali za jediný rok utratit 109 miliónů Kč za IT služby“, a to vše magicky v režimu „veřejných zakázek malého rozsahu“. Podle jeho slov tak rozhodně nejde o transparentní digitalizaci. Babiš s tím názorem zřejmě sympatizuje, když jeho status také zveřejnil.Za povšimnutí stojí také nedávná slovní potyčka mezi Babišem a Hřibem ohledně zdražení jízdenek MHD. Hřib totiž použil snímek Andreje Babiše v pražském metru pro neoficiální plakát MHD. Ten zobrazuje Babiše před automatem na jízdenky v pražském metru. Jde o záběr z jeho nedělního Čau, lidi, ve kterém se opřel do Pirátů za zdražení jízdenek v Praze. Hřib se ve své reakci pozastavil nad tím, proč si premiér jakožto osoba starší 65 let kupuje lístek. Lidé v této věkové skupině a děti do patnácti let totiž za jízdenky platit nemusí.Premiér ale v odpovědi na tento příspěvek připomněl původní plán Pirátů, kteří mají ve svém volebním programu vizi bezplatné městské přepravy.Pomyslnou poslední kapkou pak mohlo být to, že Babiš Prahu, pro kterou prý dle Hřiba neudělal nic, využívá jako jedno z míst pro předvolební kampaň. Avizoval totiž, že bude v sobotu v Průhonicích na náměstí od 10 do 17 hodin točit zmrzlinu pro voliče. Reaguje tím na nápad koalice Pirátů a STAN, kteří chystají „nanuk tour“ po ČR.

