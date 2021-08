https://cz.sputniknews.com/20210805/jak-udelat-idealni-kavu-zkuste-pridat-tuto-tajnou-prisadu-15392861.html

Jak udělat ideální kávu? Zkuste přidat tuto tajnou přísadu

Někteří proti hořké a ostré chuti do kávy přidávají smetanu nebo mléko, jiní přidávají koření, ale v horkých státech kávu připravují se solí.Je však zbytečné, aby se někdo snažil zlepšit chuť kávy, která je připravená ze zrn špatné kvality.Proč se přidává sůl? Podle profesionálů se chuť a vůně kávy zvýrazní, i když sůl není cítit. Voda je díky soli měkčí a z chuti kávy také mizí zbytečná hořkost.Na přípravu se používá jemně mletá káva a džezva, která může být keramická, měděná nebo mosazná.Džezvu je možné lehce zahřát, nasypat kávu, přidat trochu soli a zalít vodou. Vaříme na mírném ohni, dokud se neobjeví pěna, ale nápoj se nesmí začít vařit.Poté džezvu na deset vteřin sundáme z plotýnky, poté ji opět postavíme zpět. Tento krok několikrát opakujeme. Ke kávě se solí podáváme sklenici čisté vody, sůl se přidává pouze na začátku přípravy kávy.Cena kávyCena kávy druhu arabika dosáhla téměř sedmiletého rekordu kvůli obavám z poklesu dodávek následkem mrazu v Brazílii, píše Trading Economics. To vzbuzuje obavy týkající se sklizně v příštím roce.Cena futures na newyorské burze ICE Futures se poprvé od října 2014 vyšplhala nad dva dolary za libru. Brazílie, největší producent a vývozce kávy na světě, již předtím trpěla nejhorším suchem za téměř století. To vedlo k jednomu z největších poklesů produkce za posledních 20 let.Kolumbie a Vietnam se navíc potýkají se zpožděním v přístavech. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství celosvětová spotřeba kávy překročí letos produkci poprvé od roku 2017. Arabika představuje 75 procent světové produkce a pěstuje se hlavně v Brazílii (40 procent z celkového objemu světových dodávek) a v Kolumbii.

