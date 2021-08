https://cz.sputniknews.com/20210805/kalousek-vstoupil-do-drsne-diskuse-o-lgbt-jste-lekar-k-certu-okriknul-pollerta-za-ostra-slova-15397747.html

Kalousek vstoupil do drsné diskuse o LGBT. Jste lékař, k čertu, okřiknul Pollerta za ostrá slova

Kalousek vstoupil do drsné diskuse o LGBT. Jste lékař, k čertu, okřiknul Pollerta za ostrá slova

V Praze v těchto dnech probíhá festival Prague pride, což někteří považují za dobrou příležitost vyjádřit svůj názor na komunitu LGBT+ lidí. Tak učinil nedávno... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Vlnu kritiky si v posledních dnech za svá slova vysloužil lékař, bývalý komunální politik a olympijský vítěz ve vodním slalomu z Barcelony 1992, Lukáš Pollert, když se nevybíravě vyjádřil ke LGBT+ komunitě.Taková slova se však nelíbila velkému množství lidí a spousta uživatelů sociální sítě jej za ně tvrdě odsoudila. To však dotyčnému nebránilo v tom, aby svůj pohled na věc ještě dále rozvinul.Některé lidi jeho slova namíchla tak, že jej dokonce označili za „duševního mrzáka“ a „ubožáka“. A když se on sám dokázal vyjádřit tak nevhodně, s radostí mu tato slova vraceli.Další uživatelé pak jen kroutili hlavou nad tím, kde se něco takového mohlo v Pollertovi vzít, a poznamenávali, že to snad ani nemůže myslet vážně.Reakce slavných osobnostíJeho prohlášení samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí, ani co se známých osobností týče. Zareagoval například politik Miroslav Kalousek, který Pollertovi vzkázal, že by si měl všech lidí vážit stejně.V závěru svého komentáře pak dal naejvo, že se mu Pollertův postoj nezamlouvá: „Jste lékař, k čertu. Tak si važte všech lidí stejně.“Pollertova slova ležela v žaludku také bývalému hokejistovi Dominikovi Haškovi, který se s ním „nepáral“.A svůj názor na věc připojila i právnička Lucie Hrdá. Ta uvedla, že se nebojí LGBT+ menšiny, ale takových lékařů, jako je Pollert, čímž se fakticky zařadila mezi ty, kteří jeho slova odsoudili.Ozval se také její kolega, advokát Petr Němec. I on se do lékaře a exsportovce hezky obul.Na to Pollert reagoval otázkou, zda je vůbec adopce v tomto případě dobrý nápad. A opět se strhla diskuze.Z Pollertových slov nebyl nadšený ani Kryštof Stupka, aktivista a zakladatel Reclaim Pride. Řekl totiž, že na tomto vyjádření je „snad všechno špatně“.V této souvislosti totiž také zmínil, že se situace v Česku zhoršuje a queer lidé jsou častěji napadáni. A to nejen na sociálních sítích, ale také na ulicích.Prague PridePrague Pride je festival LGBTQ hrdosti, který se pořádá v Praze již od roku 2011. Každoročně probíhá v polovině srpna a trhá zhruba týden. Festival organizuje stejnojmenná nezisková organizace Prague Pride. V současné době tento festival patří mezi největší kulturní akce v České republice.Kromě tradičního průvodu Prahou, který je vrcholem celého festivalu, pravidelně představuje množství veřejných diskusí a debat, workshopů, sportovních a kulturních akcí i duchovních setkání.Zmiňme, že pokud jde o program, letos jsou v něm jisté změny. Duhový průvod Prahou totiž v tomto rocenebude, ale i tak má festival v nabídce přes sto různých akcí. Probíhá ve dnech 2.-8. srpna 2021 a letošní ročník je zaměřen na téma „coming out“. V podstatě jde o odhalení menšinové orientace svým blízkým, případně veřejnosti.

