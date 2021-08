https://cz.sputniknews.com/20210805/koten-z-spd-odmita-svolat-bezpecnostni-vybor-kvuli-koudelkovi-neexistuje-zakonny-podklad-tvrdi--15397214.html

Koten z SPD odmítá svolat bezpečnostní výbor kvůli Koudelkovi. Neexistuje zákonný podklad, tvrdí

Koten z SPD odmítá svolat bezpečnostní výbor kvůli Koudelkovi. Neexistuje zákonný podklad, tvrdí

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) nejspíše nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše (ANO) ke svolání výboru. Ten měl projednat výběr... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T15:14+0200

2021-08-05T15:14+0200

2021-08-05T15:14+0200

česko

poslanecká sněmovna

bezpečnostní informační služba (bis)

michal koudelka

radek koten

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1198/52/11985221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14c807856207d255bb797eb18b8b70fd.jpg

Koten v dopise pro členy bezpečnostního výboru uvedl, že neexistuje zákonný poklad, který by jej opravňoval ke svolání jednání výboru. Ten se měl sejít již v pátek. Podle Kotena premiér nedodal opakovaně požadované doplnění k jeho žádosti.V souladu s jednacím řádem Sněmovny se může výbor sejít na základě žádosti dolní komory, jejího předsedy nebo nejméně dvou pětin členů výboru.Připomeňme, že v pondělí Babiš jednal s prezidentem Miloše Zemanem, kterému doporučil, aby se stávajícím šéfem BIS Michalem Koudelkou, kterému končí mandát 15. srpna, sešel. Zároveň premiér požádal o svolání bezpečnostního výboru. Jak informuje ČT, Koten se tehdy nechal slyšet, že premiérovi co nejdříve vyhoví.Nyní se věc nejspíše schyluje k tomu, že o vedení BIS rozhodne až nová vláda po volbách. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček již uvedl, že by proti tomu nic neměl. Pro Deník N ovšem zdůraznil, že jmenování šéfa je v kompetenci předsedy vlády.Místopředseda výboru za ČSSD Jan Birke již uvedl, že by bylo nejlepší, aby toto rozhodnutí učinila vláda, která vzejde po volbách.Dříve v rozhovoru pro Sputnik se Koten vyjádřil proti medializaci otázky jmenování ředitele BIS. Do čela bezpečnostních složek by neměli být dosazováni lidé jen na základě politických preferencí, míní předseda výboru.

https://cz.sputniknews.com/20210803/zustane-koudelka-v-cele-bis-schneider-presluhujici-urednik-je-bezpecnosti-riziko-15371404.html

Zdeněk Krátký Ředitel BIS, který je vyznamenán medailí Pentagonu je v situaci dobytka vyznamenaného na obecních jatkách. 4

lesník Zřejmě se pan Koudelka musí zesměšnit ještě víc. 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

poslanecká sněmovna, bezpečnostní informační služba (bis), michal koudelka, radek koten