„Lízejte, než to zakážou!“ Babiš útočí na Piráty kvůli předvolebnímu nápadu

Podzimní volby se pomalu, ale jistě blíží, a tak se mnohé strany začínají předhánět v tom, jak by mohly zaujmout své voliče. Výjimkou nejsou ani Piráti a... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) přišla s informací, že hodlá do své kampaně zapojit i zmrzlinu. Dlouho však přemýšleli o tom, jaký nanuk nejlépe reprezentuje jejich ideje, až nakonec zvítězil jahodový sorbet. S touto studenou pochoutkou tak budou politici objíždět voliče a rozdávat ji v rámci své kampaně.Babiš: Lízejte, než to zakážou!I když pirátské voliče tento nápad potěšil, někteří čeští politici na to mají zřejmě jiný názor. Zmiňme především Andreje Babiše, který se k celé věci vyslovil na svém Facebooku.Premiér to však nechtěl nechat jen tak a uvedl, že jeho strana bude „bojovat“ v předvolební kampani tak trochu jinak – klasicky, „postaru“.V komentářích pak napsal, že lidé budou moci jako malé „plus“ ještěnavštívit i krásný průhonický park pod patronátem UNESCO.A jaké byly reakce lidí? Různorodé. Babišovi příznivci byli jeho nápadem nadšeni.Objevili se však i lidé, které jeho idea nenadchla, a vypadá to, že si zmrzlinu raději odpustí… Dokonce se v komentářích objevila poznámka i od poslance Pirátů, Jana Lipavského. „Jsme rádi, že se u nás inspirujete. Kdybyste se u nás inspiroval i během pandemie, nemuselo zbytečně umřít 30 000 lidí. A máte pravdu, na klimatu a životním prostředí nám záleží,“ dodal.Některé zase Babišův příspěvek utvrdil v tom, že má zřejmě strach z toho, jak dopadnou nadcházející volby.Piráti & STAN a „nanuk tour“Pokud se vrátíme ještě k původní myšlence Pirátů a STAN, zmiňme, že celá akce dostala název „nanuk tour“ a v jejím rámci se plánuje rozvézt po České republice až 120 tisíc nanuků. Koalice za svůj záměr zaplatila 830 tisíc Kč, přičemž hlavní výdaj činil 811 tisíc Kč a směřoval společnosti Family Market (dříve Family Frost).Piráti a STAN mají v plánu nanuky rozvážet legendárním autem této firmy, jen s tím rozdílem, že vůz nebude žlutý, ale bude mít barvy koalice.Zatím není jasné, jaká melodie bude při rozvozu zmrzliny použita. Ale jeden nápad už se rýsuje.Zmiňme, že vůbec poprvé budou moci zájemci o nanuky tuto pochoutku ochutnat již 11. srpna. Piráti a STAN chtějí tisíc obcí a 140krát navštíví okresní města.V neposlední řadě stojí za zmínku i výběr nanuku. Ohledně něj totiž ve stranách panovaly velké neshody. Důvodem se stala i odlišná ideová východiska obou partají, které nakonec musely o výběru hlasovat.Uvádí se, že ze spotřebitelských průzkumů vycházelo, že nejoblíbenějším českým nanukem je tvarohový Míša. To se ale koalici nelíbilo, a to hned z několika důvodů.Jako další možnost se nabízel čistě bezalergenní nanuk, konkrétně rakytníkový nanuk bez cukru, s umělými sladidly. Ten měl ale jednu nevýhodu, a sice, že jeho „nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“.Nakonec se tak strany shodly na jahodovém sorbetu, který lidé dostanou v obalu v barvách koalice.

lesník Není to tak dávno, co se volilo podle toho, jakou měl politik kravatu nebo „kokrhel“ na hlavě a dnes, jestli líže zmrzlinu, co mám rád. Tak si kladu otázku, co bude tahákem příštích voleb a taky, co jsme to za národ. 0

Kraken007 jde pouze o zahlcení mediálního prostoru naprosto podružnými problémy, blbostmi, nesmysly. neočkovaní roznašeči, morgelony, zmrzliny a tisíce dalších "info" . To proto, aby si lidé neuvědomili, že existuje jiná alternativa , než kapitalismus v posledním, o to více nebezpečným, tažením.. 0

