Lukašenko nařídil uzavřít běloruskou hranici

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko nařídil silovým složkám, aby uzavřely hranici. Během čtvrteční schůzky s předními představiteli silových struktur...

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko dnes prohlásil, že kontrola na hranicích jeho země se sousedními státy musí být posílena.Podle jeho slov je nutné uzavřít každý metr hranice s tím, aby se běloruský národ cítil v bezpečí.

Železná opona je velmi praktická věc, protože USraelcům prakticky bere veškeré možnosti fyzikálního průniku.. Turecko také 2016 zažilo USraelský okupační útok, který USraelci pokoušeli vojenským pučem, což je prakticky i ten nejhorší způsob přebírání vládní moci, když by se to povedlo. Pan Erdogan pak dva roky vyhlásil "válečný stav" a prováděl důkladné očistky od USraelských hajzlů a kolaborantů. Existuje velmi dobrý německý dokumentární film o USraelském puči v Turecku, pod názvem: "Eine blutige Nacht für Erdogan und die Türkei: Kampf auf der Bosporus-Brücke", kde i bez znalosti němčiny si člověk může udělat dobrý vizuální obraz, jak USraelci organizují a provádí vojenský puč.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾

bancafe

No Lukašenko dělá co může i přes sankce omezení a ožebračování ze strany USA ,EU, aby zabránil migrantům z Ukrajiny přes Bělorusko do Evropy, a naši politici budou vykřikovat, že je to nehumální a omezuje svobody .

