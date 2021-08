Matovič běsní: Neočkovaní jsou tupela? Tuto slečinku je nutné hnát z ministerstva svinským krokem

„Ale pokud mám nalézt na celém tom zoufalství něco dobré, tak to, že hádám, už konečně i jinak útlocitným lidem dochází, že ‚nevyhrocování konfliktu‘ nikam nevede. Ono je to celé totiž velmi jednoduché. Buď jsi tupelo a neočkuješ se, anebo nejsi tupelo a očkuješ se. A podle toho je třeba se rozdělit do týmů. Jmenuje se to cordon sanitaire a zafungovalo to s fašisty,“ prohlásila v emotivním příspěvku, který je už ale odstraněn.