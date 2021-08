https://cz.sputniknews.com/20210805/onkolog-uvedl-symptomy-rakoviny-zaludku-v-ranem-stadiu-15381160.html

Onkolog uvedl symptomy rakoviny žaludku v raném stádiu

Onkolog uvedl symptomy rakoviny žaludku v raném stádiu

Ruský chirurg Rustem Topuzov v rozhovoru pro portál Doktor Peter promluvil o raných symptomech onkologické choroby žaludku. Zařadil mezi ně nevolnost a... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T07:22+0200

2021-08-05T07:22+0200

2021-08-05T07:22+0200

zdraví

zdraví

nemoc

rakovina

onkologie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1099/62/10996254_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e6d8dffb5102c50dc8ff257a80a60ffc.jpg

„Při rakovině žaludku se mohou změnit chuťové priority,“ upozornil Topuzov.Za příznak těžkého stavu označil onkolog žaludeční krvácení.Topuzov vyzývá lidi k onkologickému vyšetření po 45 letech.Lékaři uvedli nečekaný symptom „tiché“ rakoviny u ženBritský bulvární deník The Daily Express oznámil s odvoláním na vědeckovýzkumné středisko Motiff Cancer, že nepomíjející nafouklost břicha může být symptomem rakoviny vaječníku.V příspěvku se upřesňuje, že mnozí lidé pociťují čas od času nafouklost břicha, a doporučuje se navštívit lékaře teprve, když to trvá v průběhu tří týdnů nebo více.Lékaři podotkli, že rakovina vaječníku se označuje často za „tichou nemoc“, protože pacientky často ani netuší nebezpečí až do pozdního stádia. Mezi jiné symptomy tohoto druhu rakoviny patří nevysvětlitelná ztráta na váze, velká únava a problémy s močením.Pravděpodobnost dědičnosti rakovinyRuský onkolog a chemoterapeut Andrej Bazylev ohodnotil pravděpodobnost dědičného přenosu rakoviny. Podotkl, že rakovina není považována za dědičnou chorobu. Existuje však riziko zdědění mutací, které zvyšují nebezpečí vzniku toho či onoho druhu onkologické nemoci.Bazylev podotkl, že abychom zjistili nebezpečí dědičnosti rakoviny, musíme věnovat pozornost třem okolnostem. Za prvé, zda někdo z příbuzných trpěl onkologickou chorobu, když byl mladší 50 let. Za druhé, zda měli dva nebo tři příbuzní stejnou onkologickou chorobu. A za třetí, jestli jde o vývoj onkologické choroby, která není pro způsob života konkrétního člověka charakteristická. Například, vznik rakoviny plic u člověka, který nikdy nekouřil.Odborník přitom varoval, že důvodem ke znepokojení nemá být skutečnost, že někdo v rodině dříve trpěl něčím výše uvedeným. Bazylev doporučuje navštívit onkologa nebo genetika. Lékař zjistí, jaké mutace je třeba prozkoumat, aby bylo potvrzeno nebo vyvráceno riziko vzniku rakoviny.

https://cz.sputniknews.com/20210803/lekar-vysvetlil-jaka-jsou-na-tele-nejzranitelnejsi-mista-vuci-melanomu-15358940.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, nemoc, rakovina, onkologie