„Plove tam někde Zeman?“ Leoš Mareš brázdí vody v Lombardii na wakesurfu

Oblíbený český moderátor a zpěvák Leoš Mareš má rád zřejmě akční dovolené. Tentokrát za dobrodružstvím vyrazil do městečka Manerba del Garda v Lombardii, kde... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

Adrenalin, odvaha a dobrodružství. To si zřejmě vybavíte, když si řekne wakesurfing. Jedná se totiž o vodní sport, při kterém jezdec táhne za člunem a brázdí loď, aniž by byl přímo tažen člunem. A i když jde o náročný koníček, když toto umění ovládnete, naprosto mu propadnete. A to možná bude i případ Leoše Mareše.A dané video mělo velký úspěch. Spousta lidí ho obdivovala za to, že měl vůbec odvahu si na wakesurf stoupnout.Další oceňovali to, jak je šikovný, i když na prkně stál poprvé.A ohromena byla i jeho manželka Monika: „WOW!“Objevily se také komentáře o tom, že je Leoš borec a machr. Lidé nechápali, že Leoš jako začátečník dokázal jezdit jen s jednou rukou.Na dalším snímku však bylo zachyceno, že jízda zřejmě nebude tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Leoš totiž skončil několikrát „ve vodě“.„Děkuju za první výcvik Petrovi a Janě @yourwavegarda. Nebylo to úplně lehké, ale zítra pokračujeme… Pak už musim na Konopiště na Staré pecky,“ napsal.Někteří mu vzkazovali, že je wakeboarding velmi náročný a že je dost možné, že jej bude brzy bolet celé tělo.Pár jedinců si však při pohledu na Leoše ve vodě vybavilo snímek českého prezidenta Miloše Zemana v nafukovacím člunu, a napsalo: „Plove tam někde Zeman?“A nebyl to jediný vtípek. U některých fotografií si z něj dělali fanoušci legraci, zda náhodou nejde o fotomontáž.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka.V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

