Policisté jen zírali: Muž v rámci zbraňové amnestie odevzdal zařízení imitující jaderný výbuch

Pěkně překvapení museli být liberečtí policisté, když jim v rámci zbraňové amnestie nejmenovaný muž z Českolipska odevzdal fugas. Pro prostředek bulharské... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

česko

zbraně

česká republika

jaderné zbraně

munice

liberecký kraj

policie čr

Za minulého režimu se fugas používal ve výcviku československé armády. Cílem byla simulace jaderného výbuchu.Lidé rovněž v rámci amnestie odevzdali i sedm tlumičů hluku výstřelu. Mezi rarity patří i signální zbraň tovární značky HEBEL vzor 1984, jichž je v Česku evidováno pouze sedm kusů.Dále pak policisté obdrželi tři zbraně domácí amatérské výroby, včetně dvou podomácku upravovaných zbraní domácí výroby. Syn po svém zesnulém otci, který byl domácí kutil, odevzdal několik kusů polotovarů k výrobě a úpravě dalších zbraní.Z 210 zbraní lidé odevzdali 132 kusů kategorie B, které podléhají povolovacímu řízení, 73 zbraní z kategorie C, na něž se vztahuje ohlašovací povinnost a čtyři zakázané zbraně.Amnestie trvala od 30. ledna do 31. července. Mnozí držitelé nelegálních zbraní s jejich odevzdáním váhali až do poslední chvíle. Proto policisté největší zájem zaznamenali až poslední týden. Na vybraných zbraních bude provedena kriminalistická balistická expertiza.Dříve policisté upozorňovali, že pokud lidé najdou venku munici či jiný nebezpečný materiál, tak by s ním neměli manipulovat. Mají zavolat policii a vyčkat na jejich příjezd.

česká republika

liberecký kraj

zbraně, česká republika, jaderné zbraně, munice, liberecký kraj, policie čr