https://cz.sputniknews.com/20210805/poprve-v-historii-interpolu-muze-v-jeho-cele-stanout-ceska-havrankova-kandiduje-na-funkci-jiz-letos-15399297.html

Poprvé v historii Interpolu může v jeho čele stanout Češka. Havránková kandiduje na funkci již letos

Poprvé v historii Interpolu může v jeho čele stanout Češka. Havránková kandiduje na funkci již letos

Současná viceprezidentka Interpolu, plukovnice Šárka Havránková se bude ucházet o funkci jeho hlavní šéfky. Nový prezident největší policejní organizace na... 05.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-05T17:18+0200

2021-08-05T17:18+0200

2021-08-05T17:18+0200

česko

interpol

policie čr

šárka havránková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15398898_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_992aca72e49940b7123bd804a9d82070.jpg

Uplynuly pouze necelé dva roky od chvíle, co se česká plukovnice Šárka Havránková ujala funkce viceprezidentky Interpolu, a hned se zapsala do historie – stala se totiž první českou viceprezidentkou této organizace a vůbec prvním českým občanem, který se dostal do užšího vedení celosvětové organizace. Nyní se může zapsat do historie již podruhé, a to v případě, pokud její kandidaturu na prezidentku Interpolu zvolí většina členů Valného shromáždění v Istanbulu.Informace o tom, že Šárka Havránková se chystá kandidovat do čela Interpolu, byla zveřejněna na oficiální stránce Policie České republiky na Twitteru.Připomeňme, že v říjnu 2019 do funkce viceprezidentky Interpolu zvolilo Šárku Havránkovou Valné shromáždění organizace. Pro to, aby se stala viceprezidentkou, hlasovalo celkem 133 států ze 141 přihlášených. Před tím Havránková zastávala funkci vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce policejního prezidia, v níž však zůstala i po zvolení do vedení Interpolu.InterpolCo se týče Interpolu, jde o největší policejní organizaci na světě, která sídlí v Lyonu. Interpol jakožto mezinárodní mezivládní organizace zajišťuje policejní spolupráci mezi smluvními státy organizace.Daná organizace sdružuje jak demokratické, tak i nedemokratické státy v rámci boje proti všem druhům trestné činnosti. Organizace původně vznikla za účelem výměny informací o mezinárodně působících zločincích i o trestné činnosti a teroristických akcích v členských zemích. Jejím základem je tedy spolupráce všech států při pronásledování, vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů.V současné době sdružuje Interpol 194 členských států. Česká republika se stala členem této organizace v září 1993.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

interpol, policie čr, šárka havránková